Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Ambiente
Blog El Río
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El tucunaré, el pez que invadió una represa y está acabando con peces nativos y pescadores

Al embalse Topocoro, en Santander, llegó hace siete años una especie que transformó por completo el ecosistema. Trasplantado desde el Orinoco, el tucunaré ahora domina el cuerpo de agua y representa, junto a otra especie introducida, el 82 % de la pesca en el que es el embalse menos productivo del país. En contraste, las especies nativas, como el capaz o el bocachico, han caído del 64 % al 4 %.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
28 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
La presencia del tucunaré o pavón (Cichla sp.) fue reportado por primera vez a finales de 2018 a través de InvBasa, una plataforma en la que pescadores y científicos registran especies invasoras.
La presencia del tucunaré o pavón (Cichla sp.) fue reportado por primera vez a finales de 2018 a través de InvBasa, una plataforma en la que pescadores y científicos registran especies invasoras.
Foto: Getty Images

Nadie sabe quién lo trajo, pero todos saben bien cómo llegó. En un cuerpo de agua que existe hace poco más de 10 años, este pez, que solo lleva siete años, se ha convertido en uno de los principales atractivos de uno de los embalses más grandes del país, con 7.000 hectáreas aproximadamente. En las redes sociales abundan publicaciones que invitan a pescarlo, incluyendo los torneos que se organizan para buscarlo, y están inundadas de hombres y mujeres que lo cargan exhibiéndolo como un trofeo.

Pero, más allá de las pantallas de los celulares,...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Ambiente

Tucunaré

Pez basa

Especies invasoras

Pavón

Pesca deportiva

Embalses

Topocoro

Santander

Hidrosogamoso

PremiumEE

Pesca Topocoro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.