El tucunaré, el pez que invadió una represa y está acabando con peces nativos y pescadores

La presencia del tucunaré o pavón (Cichla sp.) fue reportado por primera vez a finales de 2018 a través de InvBasa, una plataforma en la que pescadores y científicos registran especies invasoras. Foto: Getty Images

Nadie sabe quién lo trajo, pero todos saben bien cómo llegó. En un cuerpo de agua que existe hace poco más de 10 años, este pez, que solo lleva siete años, se ha convertido en uno de los principales atractivos de uno de los embalses más grandes del país, con 7.000 hectáreas aproximadamente. En las redes sociales abundan publicaciones que invitan a pescarlo, incluyendo los torneos que se organizan para buscarlo, y están inundadas de hombres y mujeres que lo cargan exhibiéndolo como un trofeo.

Pero, más allá de las pantallas de los celulares,...