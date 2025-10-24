En Colombia, gobiernos prometen proteger sistema montañoso más extenso del mundo

Imagen del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la cordillera de Los Andes. Foto: Cortesía: Parques Nacionales Naturales de Colombia

En Ibagué (Tolima), se firmó la declaratoria de Murillo, que crea, entre otras cosas, la Mesa Subnacional de Montañas, una instancia permanente entre gobiernos locales, comunidades, academia y cooperación internacional para coordinar esfuerzos para la protección de los Andes.

La firma se realizó este jueves 23 de octubre durante el Encuentro Suramericano de la Cordillera de los Andes (ESCA), una cumbre en la que se discute sobre los retos para proteger este ecosistema clave para la estabilidad climática del planeta, así como la...