En Colombia, gobiernos prometen proteger sistema montañoso más extenso del mundo

En Ibagué, capital de Tolima, varios gobiernos firmaron la declaratoria de Murillo, que busca proteger la cordillera de los Andes, el sistema montañoso más extenso del mundo. Uno de los objetivos del documento aterrizar las acciones de conservación a nivel local.

Fernán Fortich
24 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Imagen del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la cordillera de Los Andes.
Foto: Cortesía: Parques Nacionales Naturales de Colombia

En Ibagué (Tolima), se firmó la declaratoria de Murillo, que crea, entre otras cosas, la Mesa Subnacional de Montañas, una instancia permanente entre gobiernos locales, comunidades, academia y cooperación internacional para coordinar esfuerzos para la protección de los Andes.

La firma se realizó este jueves 23 de octubre durante el Encuentro Suramericano de la Cordillera de los Andes (ESCA), una cumbre en la que se discute sobre los retos para proteger este ecosistema clave para la estabilidad climática del planeta, así como la...

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
