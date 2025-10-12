En fotos: la espectacular nevada que se presentó esta semana en el PNN Los Nevados

La nieve cubrió el volcán Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel, el Paramillo del Cisne y el Paramillo de Santa Rosa, de acuerdo con la información de la entidad. Foto: Parque Nacional Naturales de Colombia

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), la entidad encargada de administrar las principales áreas protegidas de Colombia, informó que esta semana se presentó una de las nevadas más grandes del año en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

Los guardabosques de la entidad registraron en varias fotografías y vídeos lo que fue este fenómeno natural en uno de los complejos de glaciares más importantes del país.

“El evento se presentó por condiciones meteorológicas muy especiales, entre ellas una alta nubosidad cargada de humedad, bajas temperaturas y cambios en la presión atmosférica que favorecieron la formación de nieve en la alta montaña”, explicó PNNC en el comunicado.

Varios de los nevados que hacen parte de esta área protegida se “cubrieron de blanco”. Entre ellos, el volcán Nevado del Ruiz, el nevado de Santa Isabel, el Paramillo del Cisne y el Paramillo de Santa Rosa. Según el comunicado, la nevada deja ver la importante conectividad entre estos picos de la Cordillera Central.

“Estos ecosistemas de alta montaña son fundamentales para la regulación del agua, la biodiversidad y el equilibrio climático del país. Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia destacamos la importancia de conservar estos espacios únicos, donde convergen procesos ecológicos esenciales y un invaluable patrimonio natural y cultural”, añadió la entidad.

En sus redes sociales, Parques Nacionales Naturales también publicó un vídeo en el que recordó que las condiciones que hacen posible la caída de nieve en estas montañas, también hacen que quienes las visitan se puedan encontrar con ambientes hostiles.

Por eso, la entidad hace un llamado a que no se hagan visitas a estas áreas protegidas sin la compañía de un guía autorizado, y que se tenga en cuenta la protección de los ecosistemas a la hora de ingresar a ellos.

