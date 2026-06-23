En vídeo: así se ve el ultrasonido a una mantaraya gigante embarazada en el océano

La técnica de ultrasonido no requiere del contacto físico con el animal. Foto: Bryant Turffs, Fundación de Megafauna Marina

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Un grupo de científicos publicó el primer registro de ultrasonido que confirma el embarazo de tres mantas gigantes salvajes (Mobula birostris) en el océano, una especie que alcanza una envergadura de 4,5 metros.

La organización Mares de México dio a conocer las imágenes en la revista National Geographic, junto a una investigación que está pendiente de ser revisada por pares académicos.

El estudio se realizó en el Parque Nacional Revillagigedo, el área protegida marina más grande de América del Norte, ubicada en el Pacífico mexicano, a unos 450 kilómetros de la costa.

Su objetivo era utilizar una metodología que ya se había implementado en otras especies de mantas, pero no en la oceánica salvaje, una de las más grandes del mundo.

El ultrasonido submarino, como explica Mares de México en su página web, es “una técnica no invasiva y sin contacto”. Gracias al uso de una tecnología que usa a su favor el agua y la piel de las mantas para obtener imágenes del interior del vientre de estos enormes peces, se logró el registro audiovisual.

En total fueron tres individuos. Los científicos las bautizaron como Timshel, Ophelia y Grecia. El ultrasonido permitió confirmar que las tres mantas se encuentran en proceso de gestación, pero el objetivo de la investigación va mucho más allá.

Mares de México instaló tres marcadores satelitales, que seguirán el recorrido de las tres mantas durante seis meses. Después de este período, se desprenderán automáticamente y regresarán a la superficie para recuperar los datos.

Lo que quieren entender los investigadores, según contaron a NatGeo, es a dónde se dirigen estas gigantes del océano cuando están embarazadas. Hasta la fecha, es una incógnita para la ciencia y saberlo puede dar pistas claves para la conservación de estas especies.

Al tratarse de peces de gran tamaño que tienen períodos de gestación de 12 meses y que empiezan a reproducirse pasados sus ocho años de vida, con embarazos separados por cuatro o más años, se consideran de reproducción lenta.

Con amenazas latentes como la pesca o la explotación de recursos en el mar, este tipo de especies son vulnerables a la transformación de su ecosistema, por lo que es necesario garantizar corredores de tránsito y protección durante sus períodos reproductivos.

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