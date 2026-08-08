En video: capturan con un dron el momento exacto en que nace una ballena jorobada

El hecho fue documentado mientras un grupo de ballenas migraba hacia el norte. Foto: Alexander Forrest

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Alexander Forrest, fotógrafo y piloto comercial de dron, capturó en video el momento exacto del nacimiento de una ballena jorobada, mientras un grupo de estos mamíferos se desplazaba hacia el norte por la costa de Nueva Gales del Sur, en Australia.

Mientras grababa la migración, Forrest observó el comportamiento inusual de una hembra adulta: avanzaba muy despacio y en aguas pocos profundas. Al principio pensó que estaba dormida, pero al verla subir rápidamente, presionó el botón de grabar “justo a tiempo”.

“Acababa de cambiar la batería de mi dron cuando la ballena emergió a la superficie”, dijo a IFLScience el fotógrafo. “Apareció una gran columna de sangre y pensé en una interacción con un depredador, pero sentí alivio al ver a una cría recién nacida emergiendo a la superficie para respirar por primera vez”. El video, capturado el pasado 28 de julio, muestra cómo unos segundos después del parto, la hembra permanece inmóvil mientras la cría flota a la superficie.

Forrest contactó a la Organización para el Rescate e Investigación de Cetáceos en Australia (ORRCA), y otros dos operadores de dron, Tanya Snowden y Cotter-Dephoff, acudieron para grabar junto a él las primeras horas de vida del ballenato, de unos 2,5 metros de longitud y se calcula que hasta dos toneladas de peso, junto a su madre e, incluso, sus primeros encuentros con otras ballenas jorobadas.

El equipo estima que este es de los primeros registros en video, el cuarto, de un nacimiento de una ballena jorobada en todo el mundo, Además, podría ser el primero grabado con un dron. “Si bien las ballenas jorobadas paren cada año, presenciar y documentar un parto completo es excepcionalmente raro”, comunicó ORRCA.

La organización agregó que “cada observación de este tipo tiene el potencial de ampliar nuestro conocimiento sobre la reproducción de las ballenas jorobadas, su comportamiento materno y las primeras etapas de la vida de una cría”.

Es por ello que los investigadores de ORRCA realizará un análisis científico de las imágenes y los detalles de estas observaciones de campo, y esperan publicar sus resultados en un artículo científico. Sin embargo apuntan que, para proteger el bienestar de estos animales, no revelarán el punto exacto en donde ocurrió el evento.

“Es un privilegio haber presenciado un momento tan extraordinario, y resulta aún más gratificante saber que podría contribuir a la ciencia de los mamíferos marinos durante años”, publicó Forrest en sus redes sociales.

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