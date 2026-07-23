En vídeo: graban por primera vez a orcas haciendo explotar a una presa “por diversión”

Imagen de referencia. Las orcas tienen dinámicas de caza muy efectivas y que posiblemente usarían como diversión.

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Un grupo de científicos grabó un comportamiento inédito en una manada de orcas (Orcinus orca). Las imágenes fueron grabadas en el Golfo de California, en aguas del Pacífico mexicano, y muestran lo que podría ser un juego en el que hacen explotar a una de sus presas.

El vídeo fue captado por la científica Kathryn Ayres, de la organización Beneath The Waves, dedicada a la investigación para la conservación de los océanos. El hecho ocurrió cerca de una embarcación en la que se encontraban haciendo buceos de investigación.

Ayres se oye sorprendida en el vídeo al observar el comportamiento de las orcas. Después de cazar a un pez luna de cola afilada (Masturus lanceolatus), con su presa muerta, una de las orcas lo sostiene con su mandíbula mientras otra toma distancia para embestirlo a gran velocidad.

Esta fue la descripción que la científica y sus colegas escribieron en el estudio que publicaron recientemente en la revista Frontiers in Ethology:

“Una orca hembra adulta sostenía el cadáver de un pez luna de cola afilada por el clavo en su boca. Aunque el cuerpo principal del pez luna permaneció intacto, una gran herida lateral indicó que las vísceras ya habían sido extraídas. Un macho adulto luego aceleró con el lado ventral hacia arriba a gran velocidad hacia el pez. La orca hembra soltó la presa antes del impacto. El ‘embestido’ de alta velocidad produjo un fuerte sonido audible y causó la fragmentación del tejido del pez luna, que se dispersó por toda la columna de agua”.

Este fue uno de los dos eventos que lograron presenciar los científicos en dos puntos distintos del Golfo de California. Tras la embestida de la orca macho a la presa, una orca juvenil, que alcanzaba cerca de un tercio del tamaño de la hembra adulta, se acercó para alimentarse de los fragmentos de pez que se desprendieron.

Las orcas adultas, mientras tanto, se alimentaron del cuerpo del pez que aún seguía intacto, pero no consumieron los fragmentos que se desprendieron de este, dejándolos únicamente para el juvenil.

Esto les da algunas pistas a los científicos, que plantearon dos hipótesis para este comportamiento. Por una parte, proponen que las orcas utilizan esta técnica para desprender esos pequeños fragmentos y facilitar la alimentación de los más jóvenes.

Pero tienen otra teoría: que también lo hacen por diversión, pues las dinámicas de juego son un componente clave en las orcas. Esto no sería incompatible con la primera hipótesis, pues, según Ayres y sus colegas, “la fragmentación puede contribuir al procesamiento de presas, la interacción social y el juego, o la distribución de recursos entre todos los miembros del grupo. La coordinación de ‘estabilizar y embestir’ observada entre dos adultos indica además un alto grado de precisión cooperativa”.

Para despejar las dudas sobre lo que hay detrás de este comportamiento, será necesario documentar más eventos como estos y estudiar con más detalle las dinámicas sociales de las orcas, una tarea en la que la ciencia trabaja desde hace varios años.

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