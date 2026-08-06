En vídeo: una madre delfín carga a su cría muerta durante varios días

Imagen de referencia. Los delfines viven en manada y tienen diferentes rituales de grupo. Foto: EFE - j.l.cereijido

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Un grupo de investigadores que monitorean delfines en el estuario de Leschenault, en Bunbury, Australia, registró hace pocas semanas a una madre haciendo el luto de su cría perdida.

El vídeo fue publicado por Geographe Marine Research, la organización a la que pertenecen los investigadores. Como parte de su trabajo, que incluye el análisis de ballenas, aves y la acústica del mar, han sido testigos de la vida de una manada de delfines que vive en este estuario.

“A finales de la semana pasada encontramos a un delfín Fraggle llorando la pérdida de su cría que nació sólo 2 semanas antes. Sabiendo que tener una cría en invierno iba a ser un desafío para la supervivencia todavía teníamos la esperanza de que ella tuviera la oportunidad de ser mamá de nuevo”, señalaron los investigadores en la publicación.

De acuerdo con la información que compartieron en sus redes sociales, esta madre delfín ha perdido a sus últimas 4 crías. Durante sus jornadas de monitoreo, evidenciaron que la última cría presentaba un alto ritmo respiratorio, por lo que sabían que era muy probable que muriera.

“Tristemente, sabíamos que este día llegaría. Los delfines cargan con sus crías fallecidas durante un periodo de duelo que puede prolongarse varios días; llegará un momento en que ella deba soltarla y alimentarse para sobrevivir, y ese día está cerca”, escribieron los investigadores sobre el comportamiento que se aprecia en el vídeo.

En el registro, que se hizo utilizando un dron, también se ve cómo otros miembros de la manada se acercan a la madre para mostrarle su apoyo durante el duelo.

“Dado que solo un pequeño grupo de delfines habita en el estuario, no solemos ver crías recién nacidas la mayoría de los años y, aun cuando nacen, la tasa de supervivencia es baja. En esta ocasión, parece que algunas de sus compañeras de mar se unieron a las residentes para acompañarla en el duelo, demostrando así los fuertes vínculos familiares que las unen”, apuntaron.

El equipo de investigación de Geographe Marine Research seguirá haciendo monitoreo a este grupo de delfines, así como a otras especies de cetáceos en Australia Occidental.

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