Encuentran una especie de coral que llevaba perdida más de 50 años

Esta es la nueva especie de coral. Foto: NICOLE CAREY - Archivo

Con aproximadamente un tercio de los corales del mundo actualmente en peligro de extinción debido al cambio climático, científicos encontraron que el coral Plesiastrea versipora, que está muy extendido en el Océano Indo-Pacífico, en realidad escondía una segunda especie críptica. (Lea: Una hora para salvar los corales del caribe colombiano)

“La especie Plesiastrea peroni se describió hace unos 200 años, sin embargo, con el paso del tiempo, los taxónomos la agruparon con Plesiastrea versipora, pero ahora hemos resucitado la especie anterior, que había estado oculta durante más de medio siglo”, dijo David Juszkiewicz, doctor en el Coral Conservation and Research Group within the Trace and Environmental.

Juszkiewicz explicó que recorrieron 200 años de literatura histórica y moderna para comprender primero las características morfológicas más grandes de Plesiastrea versipora, que se describió por primera vez como una sola especie en 1816. El artículo se publicó en la revista Molecular Phylogenetics and Evolution.

Una vez comprendieron esas características, el equipo, al bucear en varios sitios alrededor de Australia y el Indo-Pacífico, recolectaron muestras, que usaron para estudiar la micromorfología y la microestructura del esqueleto de coral para identificar aún más sus características intrincadas únicas. (Puede leer: Identifican por primera vez en Colombia una enfermedad que está matando los corales)

“Después de llevar a cabo la secuenciación genética, encontramos que esta especie de coral en realidad contenía una segunda especie críptica, a la que llamamos Plesiastrea peroni, y se encuentra al norte del Trópico de Capricornio en Australia y en todo el Indo-Pacífico”, apuntó en científico.

Para los expertos, “ser capaz de identificar con precisión las especies es fundamental para la investigación ecológica de calidad y la toma de decisiones de conservación, por lo que este estudio permitirá a los ecólogos y biólogos de coral saber en qué especies de Plesiastrea están trabajando”.

Juszkiewicz dijo que el descubrimiento de una nueva especie ayudó a la conservación de la biodiversidad y ayudó a prevenir la pérdida de diversidad de especies. Advirtió, además, que con el impacto cada vez mayor del cambio climático en el medio ambiente marino, nunca ha sido más importante comprender las especies de coral y dónde se encuentran. (Le puede interesar: Guardianes de los corales en Colombia)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜