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Artistas y científicos se unen para que todos actuemos y nos conmovamos por los corales

Investigadores y artistas se juntaron para darle un impulso a un movimiento global que llame la atención sobre lo que está sucediendo bajo la superficie marina y ayude a transformar la preocupación por los corales en un esfuerzo por salvarlos. El consorcio que crearon está liderado por una colombiana y fue portada en una de las revistas más prestigiosas de ciencia.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
13 de julio de 2026 - 04:23 p. m.
Imagen de una de las obras de Courtney Mattison, que hace parte del Consorcio.
Imagen de una de las obras de Courtney Mattison, que hace parte del Consorcio.
Foto: Courtney Mattison

Mientras navegamos por Old Providence McBean Lagoon, en la isla de Providencia, Darson Archbold Robinson dice que hay un par de eventos que lo sacudieron desde que en 2017 empezó a ser funcionario de ese Parque Nacional Natural. El primero fue el Huracán Iota, que en noviembre de 2020 destrozó la infraestructura de la isla y arrasó, además, con manglares y corales. El segundo fue el incremento de temperatura que detectaron en el mar a partir de 2023. A diferencia de otros años, recuerda, hubo un aumento constante que empezó a poner en...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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