Artistas y científicos se unen para que todos actuemos y nos conmovamos por los corales

Imagen de una de las obras de Courtney Mattison, que hace parte del Consorcio. Foto: Courtney Mattison

Mientras navegamos por Old Providence McBean Lagoon, en la isla de Providencia, Darson Archbold Robinson dice que hay un par de eventos que lo sacudieron desde que en 2017 empezó a ser funcionario de ese Parque Nacional Natural. El primero fue el Huracán Iota, que en noviembre de 2020 destrozó la infraestructura de la isla y arrasó, además, con manglares y corales. El segundo fue el incremento de temperatura que detectaron en el mar a partir de 2023. A diferencia de otros años, recuerda, hubo un aumento constante que empezó a poner en...