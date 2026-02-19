Frente a las lluvias, “no es buscar culpables”, es anticipar mejor: Angélica Gutiérrez

Angélica Gutiérrez, ingeniera civil e hidróloga, líder en ciencia del agua y política pública. /Rivercity Global Forum. Foto: Rivercity Global Forum

Colombia es el país de las tragedias anunciadas. Eso, que parece un eslogan terrorífico, es una realidad que se evidencia, una vez más, con la emergencia invernal que empezó a comienzos de febrero como consecuencia de eventos meteorológicos inusuales para esta época del año caracterizados por lluvias intensas que saturaron suelos y elevaron los niveles de los ríos.

Hoy hay ocho departamentos en condiciones críticas por esa situación, especialmente Córdoba, y el saldo es de decenas de miles de personas damnificadas, hectáreas de cultivos...