Galería: Los ganadores de un desafío de fotografía del agua

Entre las estrellas. (Primer lugar). "En Alemania, donde vivo, hay muchos arroyos claros y de corriente lenta que proporcionan un hábitat excelente para los tritones alpinos. Llevo años siguiendo sus vidas y el año pasado no fue la excepción. Unos días después de que las ranas ponen sus huevos, al anochecer, aparecen los tritones y se dan un festín con las crías durante toda la noche. Quería capturar este momento bajo el agua. Para ello, coloqué mi cámara en una carcasa submarina, la sujeté con pesas y la coloqué debajo de los huevos de las ranas. Al principio estaba un poco nervioso porque no estaba seguro de si la carcasa submarina era completamente impermeable. Pero pensé que si no aparecían burbujas, mi cámara permanecería seca. Configuré manualmente el enfoque en la lente de antemano y esperaba tener suerte. Mientras esperaba cerca hasta que oscureciera, iluminé el primer tritón que apareció con una luz LED y activé la cámara con un disparador remoto con cable hecho en casa".

Foto: Tibor Litauszki - Cupoty