Ambiente
Blog El Río
Guardabosques y científicos en Boyacá redescubrieron una rana tras 19 años sin verla

En un raro avistamiento en el páramo de Siscunsí, científicos identificaron a una rana que se había reportado por última vez en 2006. Se cree que hay menos de 50 individuos vivos de esta especie, pero este nuevo registro le da una esperanza a la ciencia para su conservación.

Andrés Mauricio Díaz Páez
Andrés Mauricio Díaz Páez
09 de octubre de 2025 - 03:03 p. m.
La rana arlequín negra ("Atelopus marinkellei") se creía una subespecie de otra rana arlequín ("Atelopus ebenoides"), pero en 2005 se estableció que eran especies distintas. La primera se encuentra solo en Boyacá, mientras que la segunda habita entre Cauca y Huila.
La rana arlequín negra ("Atelopus marinkellei") se creía una subespecie de otra rana arlequín ("Atelopus ebenoides"), pero en 2005 se estableció que eran especies distintas. La primera se encuentra solo en Boyacá, mientras que la segunda habita entre Cauca y Huila.
Foto: Cortesía Raúl Galvis

Cuando Raúl Galvis y Juan Manuel Carvajalino vieron por primera vez la foto que acompaña a este artículo, se les “iluminaron los ojos”. Tenían en frente la primera evidencia en los últimos 19 años de que la rana arlequín negra (Atelopus marinkellei) todavía vive en el páramo de Siscunsí, a poco más de una hora de Sogamoso, Boyacá, el único hábitat conocido de esta especie en peligro crítico de extinción.

Verla es una absoluta rareza. Hace 55 años, después de que un grupo de científicos describiera la especie por primera vez, solían...

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.
