Habrá “mar de viento” en el Pacífico colombiano: ¿qué es y qué precauciones hay que tomar?

La Dimar pide extremar medidas de seguridad en embarcaciones que operen dentro de las 25 millas náuticas próximas a la costa. Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que entre hoy y mañana, 2 y 3 de marzo, se presentarán condiciones “meteomarinas adversas” en el Pacífico colombiano. Ocurrirá debido a la llegada de un fenómeno conocido como mar de viento.

De acuerdo con la entidad, las condiciones se evidenciarán particularmente en las costas de los departamentos Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Este mar de viento se caracterizará “por un incremento progresivo en la altura del oleaje de hasta 2,5 metros en aguas oceánicas y por el aumento en la intensidad del viento en el Pacífico, con velocidades iguales o superiores a los 23 nudos (42 km/h)”, indicó Dimar en el comunicado.

También explicaron que “estas condiciones podrían afectar la navegación de embarcaciones que operan dentro de las 25 millas náuticas, así como el desarrollo de actividades marítimas y recreativas en zonas costeras. Por lo anterior, la Dimar recomienda extremar las medidas de seguridad”.

El mar de viento ocurre debido a una intensificación en los vientos alisios, aquellos que provienen de zonas subtropicales y llegan a las zonas tropicales, como Colombia. En este caso, los vientos alisios llegan al Caribe colombiano, ocasionando este fenómeno.

Otro factor que incide en el mar de viento, explicó la Dimar, es “el desplazamiento de Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), lo que favorece la activación del chorro de viento de Panamá e impactará de manera progresiva la cuenca del Pacífico y su litoral”.

Además de estas condiciones concentradas entre el lunes y el martes, la Dimar espera que hasta el martes 10 de marzo haya un incremento en el nivel del mar. Esto se deberá a otro fenómeno meteorológico, conocido como marea de sizigia y que está asociado a la fase de luna llena, ocasionando ascensos y descensos más pronunciados del nivel del mar.

“Aunque se trata de fenómenos distintos, la posible coincidencia de mareas altas con oleaje elevado y vientos fuertes podría generar una mayor incidencia en algunos sectores costeros”, añadió la Dimar.

Finalmente, la autoridad marítima recomendó prestar especial atención a las comunicaciones oficiales frente al monitoreo de estos fenómenos, con el fin de tomar medidas preventivas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜