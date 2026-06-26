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Habrá marea de puja en el Pacífico colombiano: ¿qué significa y qué precauciones requiere?

La marea de puja ocurre durante la luna llena, ocasionando un incremento en el nivel del mar. Será del sábado 27 de junio al martes 7 de julio.

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Redacción Ambiente
26 de junio de 2026 - 11:39 p. m.
Imagen de referencia. En algunos puntos costeros, como Bahía Solano, podrían presentarse inundaciones.
Imagen de referencia. En algunos puntos costeros, como Bahía Solano, podrían presentarse inundaciones.
Foto: Sergio Silva Numa
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La Dirección General Marítima (Dimar) informó que durante los próximos días se registrará en el Pacífico colombiano un fenómeno conocido como marea de puja o marea sizigia. Se caracteriza por causar cambios en el comportamiento del mar, por lo que se recomienda tener algunas precauciones.

“Entre el sábado 27 de junio y el martes 7 de julio de 2026, se prevé un aumento significativo del nivel del mar en el Pacífico colombiano. Este comportamiento está asociado a la fase de luna llena, la cual genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o puja, caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar”, explicó la Dimar en un comunicado.

El llamado de la autoridad marítima del país está dirigido a los departamentos costeros del Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Hay cuatro puntos clave. De acuerdo con la Dimar, “la interacción de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar inundaciones en algunos sectores costeros del litoral Pacífico, especialmente en áreas cercanas a: Bahía Solano, Guapi, Juanchaco en Buenaventura, y Tumaco”.

Las condiciones varían en altamar, en donde se espera que se den los mayores incrementos en el nivel del mar hacia el 4 de julio, día en el que alcanzará su pico de incidencia la marea de puja.

De acuerdo con la Dimar, ese sábado se esperan los siguientes niveles:

  • Tumaco: hasta 3,45 m en alta mar (07:17 a.m. hora estimada).
  • Bahía Solano: hasta 3,54 m en alta mar (07:06 a.m. hora estimada).
  • Buenaventura: hasta 4,26 m en alta mar (07:29 a.m. hora estimada).

Con la marea de puja, también se da otro fenómeno que requiere de precaución, según la Dimar. Se trata de la marea descendente o vaciante, que ocurre luego de una subida en el nivel del mar. Esto podría generar condiciones riesgosas para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y personas que hagan actividades turísticas en la playa.

“Se recomienda a las comunidades costeras, al gremio marítimo —incluidas las marinas—, sociedades portuarias, pescadores artesanales, comerciantes y turistas, extremar las medidas de seguridad y acatar las instrucciones de las autoridades competentes con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida humana en el mar", concluyó la entidad.

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Por Redacción Ambiente

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