Hubo 65 días con olas de calor marinas en 2025, causadas por el cambio climático

Imagen de referencia. Las temperaturas extremas se están haciendo cada vez más usuales, de acuerdo con los científicos. Foto: EFE - Antonio Lacerda

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El cambio climático se está acentuando cada vez más, y la temperatura promedio del planeta sigue incrementando aceleradamente. Para 2025, el promedio de temperatura global alcanzó los 1,37 °C, muy cerca del límite de 1,5 °C planteado en el Acuerdo de París para evitar una debacle climática.

Un grupo de científicos del Earth System Science Data (ESSD) publicó esta semana una actualización de los indicadores del cambio climático en el mundo para 2025. Allí, lanzan varias alertas preocupantes, como el hecho de que el incremento de temperatura superaría los 1,5 °C para 2030.

Pero, eso no es todo. Dentro de los indicadores de emisiones contaminantes, generadas principalmente por el uso de combustibles fósiles, los científicos decidieron medir un nuevo indicador: los días de olas de calor marinas.

Este es un indicador fundamental, de acuerdo con los autores del estudio, porque el incremento de la temperatura marina tiene un impacto en diferentes fenómenos climáticos, como el de El Niño, que ya se consolidó en Colombia este año y podría durar hasta 2027.

“Estas olas de calor son cada vez más frecuentes, en consonancia con el calentamiento continuo de la superficie oceánica. El número de días con olas de calor marinas se ha triplicado con creces a nivel mundial entre 1991 y 2025. Solo en 2025 se registraron 65 días de olas de calor marinas”, explica el ESSD en un comunicado de prensa.

Los científicos también hicieron énfasis en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que son los responsables de la aceleración del cambio climático. De acuerdo con su análisis, estas emisiones están en su nivel más alto en la historia y los combustibles fósiles siguen siendo los principales causantes de este incremento.

Las temperaturas extremas también se están haciendo cada vez más usuales. “El rápido calentamiento de las últimas décadas ha dado lugar a temperaturas extremas sin precedentes en tierra firme. La temperatura máxima promedio en tierra firme para un solo día del año alcanzó los 1,92 °C durante la última década (2016-2025), lo que supone un aumento de 0,49 °C en comparación con el período 2006-2015”, señaló el ESSD.

Esto también ha tenido repercusiones en el incremento del nivel del mar, que alcanzó los 23 centímetros en comparación con el nivel de 1901, una cifra récord. “Los niveles del mar están subiendo a un ritmo de alrededor de 1,8 mm por año, y este ritmo se está acelerando rápidamente”, advirtieron los científicos.

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