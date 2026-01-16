Logo El Espectador
Ambiente
Blog El Río
Hundimiento de los deltas de los grandes ríos del mundo amenaza a 236 millones de personas

Un estudio reciente publicado en Nature advierte que el hundimiento del suelo en 40 de los principales deltas del mundo está exponiendo a más de 236 millones de personas a un mayor riesgo de inundaciones, en un proceso acelerado, según los autores, por la acción humana.

Redacción Ambiente
16 de enero de 2026 - 06:24 p. m.
(Imagen de referencia) Al analizar, a través de imágenes satelitales, la evolución de 40 deltas en el mundo, los investigadores de la Universidad de East Anglia (Inglaterra) y de la Universidad de California (Estados Unidos) encontraron que entre el 54 % y el 65 % de las áreas de los deltas globales se están hundiendo./Agencia Espacial Europea.
Foto: Agencia Espacial Europea.

Un gran número de los principales deltas del mundo, incluidos el de los ríos Amazonas, Nilo y Mekong, se están hundiendo a un ritmo mayor que el aumento global del nivel del mar. Así lo revela un nuevo estudio publicado en la revista Nature, que apunta a que estas dinámicas del suelo están exponiendo, en un futuro próximo, a más de 236 millones de personas a un mayor riesgo de inundaciones.

A pesar de que los deltas de los ríos —que son la desembocadura de los...

Por Redacción Ambiente

Usuario(63255)Hace 32 minutos
Una traducción que no se entiende por partes. Empezando por el tal hundimiento.
