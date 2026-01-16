Hundimiento de los deltas de los grandes ríos del mundo amenaza a 236 millones de personas

(Imagen de referencia) Al analizar, a través de imágenes satelitales, la evolución de 40 deltas en el mundo, los investigadores de la Universidad de East Anglia (Inglaterra) y de la Universidad de California (Estados Unidos) encontraron que entre el 54 % y el 65 % de las áreas de los deltas globales se están hundiendo./Agencia Espacial Europea. Foto: Agencia Espacial Europea.

Un gran número de los principales deltas del mundo, incluidos el de los ríos Amazonas, Nilo y Mekong, se están hundiendo a un ritmo mayor que el aumento global del nivel del mar. Así lo revela un nuevo estudio publicado en la revista Nature, que apunta a que estas dinámicas del suelo están exponiendo, en un futuro próximo, a más de 236 millones de personas a un mayor riesgo de inundaciones.

A pesar de que los deltas de los ríos —que son la desembocadura de los...