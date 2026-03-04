Inicia la primera temporada de más lluvias del año en Colombia, según el Ideam

Aunque se espera que afecte a gran parte del territorio, la temporada de lluvias afectaría particularmente a las regiones Andina y Caribe. Foto: Movilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de este mes inicia la primera temporada de más lluvias en Colombia, según informó hoy mediante un comunicado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Esta primera temporada de más lluvias afecta a gran parte del territorio nacional, pero se concentra especialmente en las regiones Andina y Caribe, en donde se encuentran ciudades principales como Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Es importante recordar que esta temporada corresponde a la que se espera cada año en este mes, y que las lluvias de principio de año han sido consecuencia de eventos atípicos, como los frentes fríos. Normalmente, el inicio de año hace parte de la temporada seca.

“Las precipitaciones registradas en enero y febrero han generado condiciones de humedad elevada en suelos y cuencas, lo que puede favorecer respuestas más rápidas de ríos y quebradas ante nuevos episodios de lluvia”, indicó el Ideam en el documento.

El inicio de esta temporada de lluvias también indica que se mantiene la vigilancia del Ideam y otras entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ante los riesgos de inundación que se siguen presentando en el país.

Los ambientes húmedos, que se deben también a condiciones tipo La Niña durante los últimos meses, se podrían mantener en zonas de las regiones Andina, Pacífica y algunos sectores de piedemonte. “En la región Pacífica, las lluvias continúan siendo estructuralmente altas y hacen parte de su comportamiento climático habitual”, añadió el Ideam.

La recomendación por parte de la entidad es mantener una especial atención en el comportamiento de los ríos y la evolución de las lluvias, con el fin de prevenir riesgos. Además, piden a las autoridades territoriales, los organismos de gestión del riesgo y las comunidades consultar los boletines hidrometeorológicos que se emiten desde el Ideam, y que contienen las alertas más importantes.

Esta primera temporada de más lluvias se podría extender por varios meses. Aunque, como indicó la entidad más temprano, hay un 40 % de probabilidades de que el fenómeno de El Niño se consolide entre mayo y julio. Si este llega a afectar a Colombia, lo haría con una disminución en las lluvias.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜