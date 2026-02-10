Conoce más
10 de febrero de 2026 - 01:26 p. m.
Inundaciones en Córdoba: persisten las emergencias en las zonas afectadas
Miles de familias perdieron sus viviendas tras quedar bajo el agua por las inundaciones que afectan a esta región ganadera del norte de Colombia, en medio de una atípica temporada de lluvias que deja al menos 14 muertos en el país.
