Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Ambiente
Blog El Río
10 de febrero de 2026 - 01:26 p. m.

Inundaciones en Córdoba: persisten las emergencias en las zonas afectadas

Miles de familias perdieron sus viviendas tras quedar bajo el agua por las inundaciones que afectan a esta región ganadera del norte de Colombia, en medio de una atípica temporada de lluvias que deja al menos 14 muertos en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP

Conoce más

Temas Relacionados

Córdoba

Lluvias en Córdoba

Montería

Frente frío

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.