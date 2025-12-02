Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Ambiente
Blog El Río
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de prórroga a Quebradona, ¿qué viene para Jericó?

Esta decisión detiene temporalmente el avance del proyecto y abre un nuevo capítulo de incertidumbre jurídica sobre su futuro en el suroeste antioqueño.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
02 de diciembre de 2025 - 11:01 p. m.
Colectivos sociales han gestionado estudios técnicos alternos a los de la empresa, que demostrarían las afectaciones de la minería en la montaña Mama.
Colectivos sociales han gestionado estudios técnicos alternos a los de la empresa, que demostrarían las afectaciones de la minería en la montaña Mama.
Foto: Cortesía

En la tarde de este martes 2 de diciembre, la Agencia Nacional de Minería (ANM) dio a conocer una noticia muy esperada por estos días en el suroeste antioqueño: el futuro del título minero que la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S. tiene sobre los municipios de Jericó y Támesis, ambos en Antioquia, y en los que pretendía explotar cinco millones de toneladas de cobre.

La minera, presente en el territorio desde 2007, se encontraba en fase de exploración, luego de que en 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivará...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Agencia Nacional de Minería

Mina Quebradona

Quebradona en Jericó y Támesis

Minería en Antioquia

Minera Quebradona

AngloGold Ashanti

Estudio de Impacto Ambiental

Minería

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.