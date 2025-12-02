La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de prórroga a Quebradona, ¿qué viene para Jericó?

Colectivos sociales han gestionado estudios técnicos alternos a los de la empresa, que demostrarían las afectaciones de la minería en la montaña Mama. Foto: Cortesía

En la tarde de este martes 2 de diciembre, la Agencia Nacional de Minería (ANM) dio a conocer una noticia muy esperada por estos días en el suroeste antioqueño: el futuro del título minero que la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S. tiene sobre los municipios de Jericó y Támesis, ambos en Antioquia, y en los que pretendía explotar cinco millones de toneladas de cobre.

La minera, presente en el territorio desde 2007, se encontraba en fase de exploración, luego de que en 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivará...