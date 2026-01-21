Logo El Espectador
La “bancarrota del agua”: nos estamos quedando sin reservas, advierte la ONU

El mundo está consumiendo el agua que tiene disponible a un ritmo mucho más rápido de lo que esta se recupera. En los últimos 50 años se han perdido humedales, glaciares y acuíferos subterráneos, de los que depende el abastecimiento de agua de gran parte del planeta. Para la ONU, hablar de crisis es insuficiente: estamos en quiebra.

Andrés Mauricio Díaz Páez
21 de enero de 2026 - 02:46 p. m.
En Colombia, departamentos como La Guajira tienen un acceso deficiente al agua y dependen en gran medida de acuíferos subterráneos.
Foto: NELSON SIERRA G.

Si el agua que tenemos disponible para tomar a diario, bañarnos y cocinar fuera dinero, en 2026 tendríamos que declararnos en bancarrota. Imagine por un momento que, en un mes, gasta todo su salario sin haber pagado obligaciones como el arriendo o los servicios públicos. Al recurrir a sus ahorros para cubrir este desfase en sus gastos, se encuentra con que ha ido gastándolos poco a poco en los últimos meses y que ya no le alcanzan para cubrir sus deudas actuales.

Un panorama similar es el que está enfrentando el mundo con la disponibilidad de...

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
