La “bancarrota del agua”: nos estamos quedando sin reservas, advierte la ONU

En Colombia, departamentos como La Guajira tienen un acceso deficiente al agua y dependen en gran medida de acuíferos subterráneos. Foto: NELSON SIERRA G.

Si el agua que tenemos disponible para tomar a diario, bañarnos y cocinar fuera dinero, en 2026 tendríamos que declararnos en bancarrota. Imagine por un momento que, en un mes, gasta todo su salario sin haber pagado obligaciones como el arriendo o los servicios públicos. Al recurrir a sus ahorros para cubrir este desfase en sus gastos, se encuentra con que ha ido gastándolos poco a poco en los últimos meses y que ya no le alcanzan para cubrir sus deudas actuales.

Un panorama similar es el que está enfrentando el mundo con la disponibilidad de...