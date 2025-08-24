No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La expedición al océano profundo que Colombia desaprovechó. ¿Habrá segunda oportunidad?

El país estuvo a un paso de hacer una expedición muy similar a la que llevaron a cabo científicos argentinos hace unas semanas, en la que estaba un colombiano y cuya transmisión en Youtube tuvo más de 17 millones de reproducciones. Aunque todo estaba listo, incluida la financiación, la Dimar frenó en seco proceso. ¿Tendremos una oportunidad similar?

Sergio Silva Numa
24 de agosto de 2025 - 02:08 p. m.
Imagen del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, a donde esperaba llegar la embarcación para estudiar el océano profundo colombiano.
Imagen del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, a donde esperaba llegar la embarcación para estudiar el océano profundo colombiano.
Foto: Juan Vega - Parques Nacionales Naturales

Mientras usted lee este artículo, la embarcación Falkor (too) está en el mar uruguayo con 37 científicos a bordo. Zarpó el pasado jueves desde Montevideo para emprender un viaje de casi un mes en el que explorará una porción del océano que nunca nadie ha visto. Sus sofisticados vehículos (o ROV, como los llaman) pueden sumergirse hasta los 4.500 metros y capturar muestras, videos y fotografías de ecosistemas y animales que desafían las imágenes de lo que creemos que habita el mar. En su paso por Argentina, el Falkor (too) acaba...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
