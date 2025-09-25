Logo El Espectador
Glaciares colombianos, protagonistas de gran estudio internacional sobre el clima

La extinción del glaciar Conejeras, en el Nevado Santa Isabel, se convirtió en un caso especial para un informe internacional realizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre cambio climático, mostrando cómo los glaciares tropicales están desapareciendo rápidamente.

Luisa Fernanda Orozco
25 de septiembre de 2025 - 02:31 p. m.
Arriba, una foto del glaciar de Conejeras en 2010. Abajo, una foto en diciembre de 2023. Según el IDEAM, este glaciar, que fue referente para la investigación en Colombia, se extinguió entre enero y febrero de 2024.
Arriba, una foto del glaciar de Conejeras en 2010. Abajo, una foto en diciembre de 2023. Según el IDEAM, este glaciar, que fue referente para la investigación en Colombia, se extinguió entre enero y febrero de 2024.
Foto: Banco de imágenes del IDEAM.

Uno de los informes más importantes sobre el estado de los recursos hídricos del planeta puso su mirada en Colombia para mostrar los efectos del cambio climático en el mundo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó su último reporte anual dedicando un apartado especial a los glaciares colombianos, esa “contradicción climática” que está a punto de desaparecer debido al rápido derretimiento. El documento, de...

Luisa Fernanda Orozco

Por Luisa Fernanda Orozco

Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com
Conoce más

