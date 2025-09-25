Glaciares colombianos, protagonistas de gran estudio internacional sobre el clima

Arriba, una foto del glaciar de Conejeras en 2010. Abajo, una foto en diciembre de 2023. Según el IDEAM, este glaciar, que fue referente para la investigación en Colombia, se extinguió entre enero y febrero de 2024. Foto: Banco de imágenes del IDEAM.

Uno de los informes más importantes sobre el estado de los recursos hídricos del planeta puso su mirada en Colombia para mostrar los efectos del cambio climático en el mundo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó su último reporte anual dedicando un apartado especial a los glaciares colombianos, esa “contradicción climática” que está a punto de desaparecer debido al rápido derretimiento. El documento, de...