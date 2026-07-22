La falta de lluvias estaría generando malos olores en Cali: corporación ambiental

Imagen de referencia. Bulevar del río en Cali. Foto: Dagma

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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) emitió un comunicado refiriéndose a los malos olores que han reportado los caleños en los últimos días. De acuerdo con la autoridad ambiental de la región, hay varios factores que están influyendo y la falta de lluvias es uno de ellos.

“Los malos olores que se han percibido en distintos sectores de Cali obedecen a una combinación de factores ambientales, hidroclimatológicos y de saneamiento, por lo que no pueden atribuirse a una sola causa, pero una muy probable es la ausencia de lluvias y la materia orgánica descomponiéndose en los canales por donde no están circulando aguas lluvias”, señaló la entidad en el comunicado.

De acuerdo con la CVC, el Valle del Cauca, principalmente la zona en la que se encuentra Cali, lleva más de 40 días sin registrar lluvias significativas. Debido a esto, se ha disminuido el caudal de los ríos y los canales que atraviesan la ciudad, generando un estancamiento de materia orgánica que, con el calor, acelera su descomposición.

“En la ciudad existen aproximadamente 99.87 kilómetros de canales de aguas lluvias, distribuidos en 56 canales administrados y mantenidos por las Empresas Municipales. Sin embargo, muchos de estos canales que fueron construidos para conducir aguas lluvias reciben de manera indebida aguas residuales domésticas. A esta situación se suma la disposición inadecuada de residuos sólidos y materia orgánica por parte de algunos ciudadanos, lo que incrementa los procesos de descomposición y la generación de olores”, explicó Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.

Con el bajo nivel de los cauces, las aguas residuales y los residuos sólidos no circulan como suelen hacerlo, sino que se descomponen en el lugar. Esto, según la autoridad ambiental, favorece la emisión de metano y sulfuro de hidrógeno, que ocasionan los malos olores.

Con la ausencia de lluvias y la acumulación de materia orgánica, señalan, esto también podría trasladarse a otros cuerpos de agua superficiales de la ciudad que reciban aguas residuales.

“La CVC mantiene el monitoreo permanente de la calidad ambiental y trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para identificar las fuentes de emisión y promover las acciones necesarias para su mitigación. Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar residuos a los canales y a denunciar las conexiones erradas de aguas residuales, ya que la protección de nuestros cuerpos de agua es una responsabilidad compartida”, concluyó Suárez.

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