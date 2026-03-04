La pérdida de hielo antártico en 30 años supera el área de un departamento colombiano

Imagen de referencia. El continente ha perdido una parte importante de su cobertura de hielo. Foto: Lucas Ivorra Peñafort

La Antártida, esa capa de hielo continental que se encuentra en el punto más al sur del planeta Tierra, ha sufrido las consecuencias del incremento de la temperatura global durante los últimos 30 años.

Así lo evidencia un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que analizó datos satelitales recopilados entre 1992 y 2025. Es la radiografía más completa hasta ahora de la pérdida de capa de hielo en este continente.

Los resultados encontraron que las zonas de mayor impacto se han concentrado en puntos clave de la Antártida, pero que en otros lugares, como la línea de costa, una gran porción del territorio se ha mantenido estable.

En total, los científicos calculan que el 77 % de la longitud de la costa antártica se ha mantenido sin cambios significativos en su cobertura de hielo durante los últimos 33 años.

En cambio, los efectos más devastadores se han dado en lugares como la península Antártica, el lugar más al norte del continente y el más cercano a América, cerca de aguas chilenas y argentinas. Allí es donde más se concentran las bases de investigación científica en la Antártida.

Otros puntos, como las tierras de Wilkes y George V, en el oriente de la Antártida, cerca de Australia y el océano Índico; y la región occidental del continente, que concentra los mayores impactos en regiones como el mar de Amundsen y Getz.

Allí, especialmente en la región occidental, los efectos del cambio climático han ocasionado retrocesos en las líneas de tierra de hasta 40 kilómetros, de acuerdo con los investigadores.

En total, el continente perdió, entre 1996 y 2025, un área de 12.820 kilómetros cuadrados, superior a la del departamento de Quindío. El 62 % de esa pérdida se dio en la región occidental, en donde se concentran los vientos y las aguas templadas que vienen desde el norte, impactando la cobertura de hielo.

