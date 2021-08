Un nuevo estudio, publicado en la revista Nature Climate Change, advierte que la principal corriente oceánica del Atlántico ha perdido tanta estabilidad que podría estar colapsando.

Según la investigación, la AMOC se encuentra en su punto más débil en los últimos 1.600 años. Por lo que los científicos empezaron a preguntarse si se trataba de un cambio en el estado medio de circulación, o de una pérdida real de la estabilidad dinámica del sistema. En todo caso, advirtieron, no podemos permitir que este colapso suceda.

Es uno de los sistemas de circulación más importantes del planeta, y tiene una gran influencia en los sistemas meteorológicos de todo el mundo, por lo que un posible colapso podría tener consecuencias devastadoras: cambios en las lluvias de las que dependen millones de personas para cultivos y alimentación en Suramérica, India y África Occidental; aumento del nivel del mar en Norteamérica; aumento de las tormentas y temperaturas mucho más bajas en Europa. En resumen, se generaría una gran transformación del clima mundial.

Según Niklas Boers, autor del estudio e investigador del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam, la Universidad Libre de Berlín y la Universidad de Exeter, la evidencia sugiere que este debilitamiento posiblemente significa la aproximación a un umbral crítico, tras el cual el sistema de circulación podría colapsar.

Sin embargo, la complejidad de este sistema, y la incertidumbre frente a los escenarios de calentamiento global en el futuro, hacen que sea imposible conocer con certeza cuándo podría llegarse a ese colapso. Podría, señala el estudio, ser dentro de una o dos décadas, o dentro de varios siglos.

“Las observaciones y las huellas sugeridas recientemente de la variabilidad de AMOC indican un debilitamiento gradual durante las últimas décadas, pero las estimaciones del punto crítico de transición siguen siendo inciertas”, señala el estudio.

“Se encuentran importantes señales de alerta temprana en ocho conjuntos de datos medidos de forma independiente, basados en datos de observación de la temperatura de la superficie del mar y la salinidad de toda la cuenca del Océano Atlántico en los últimos 150 años. Estos resultados revelan evidencia empírica espacialmente consistente de que, en el transcurso del último siglo, el AMOC puede haber evolucionado desde condiciones relativamente estables hasta un punto cercano a una transición crítica”, explica.

Citado por el diario británico The Guardian, el autor de la investigación aseguró que aún no se sabe qué niveles de CO2 desencadenarían un colapso de AMOC, peo que es evidente que el calentamiento global ha hecho que aumente la inestabilidad de las corrientes, y que no solo haya cambiado el patrón de su flujo. “Lo único que se puede hacer es mantener las emisiones lo más bajas posible”, recalcó. “La probabilidad de que ocurra este evento de impacto extremadamente alto aumenta con cada gramo de CO2 que arrojamos a la atmósfera”.

¿Cómo funciona esta corriente y por qué se está afectando?

La AMOC funciona como una cinta transportadora de corrientes. Es impulsada por el agua de mar, densa y salada, que se hunde en el océano Ártico. Sin embargo, el derretimiento de la capa de hielo en Groenlandia, que produce mayores proporciones de agua dulce, parece estar ralentizando el proceso mucho antes de lo que sugerían los modelos climáticos.

Y es que la AMOC tiene dos estados conocidos en los últimos 100.000 años: uno, rápido y fuerte, que es el que se ha visto en los últimos milenios; y otro, lento y débil, que se cree que llegó a su punto máximo en la Edad de Hielo, cuando la AMOC se detuvo y se generó una ola de frío que duró alrededor de 1.000 años. Los datos analizados por el equipo de científicos muestran que el aumento de las temperaturas puede hacer que la AMOC cambie abruptamente entre estos dos estados en solo cuestión de una a cinco décadas.