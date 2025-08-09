La técnica que utilizan las orcas para cazar a la ballena más grande del mundo

Imagen de referencia. Orcas. Foto: Kelsey Williamson

Las orcas (Orcinus orca) son animales fascinantes. Hace dos años, acapararon internet por algunos días gracias a un grupo de estos animales en la península ibérica, entre España y Portugal, que empezó a golpear embarcaciones que navegaban en estas aguas.

A pesar de muchas posibles explicaciones que surgieron en el momento, científicos enfocados en el estudio de las orcas explicaron que son animales socialmente complejos y que este comportamiento, lejos de ser un ataque, estaría más cerca de ser un juego o una “moda” en un grupo particular de orcas.

Más recientemente, científicos dieron a conocer un vídeo en el que se observa por primera vez en orcas salvajes el uso de algas marinas para acicalarse. Este comportamiento solo se había observado en orcas en cautiverio.

Ahora, un grupo de científicos y productores audiovisuales que trabajó para la serie Parenthood de la cadena británica BBC, captó en vídeo uno de los comportamientos más asombrosos que se ha estudiado en las orcas.

Según reportó el medio Live Science, en la serie, que está disponible en iPlayer y BBC One, servicios de streaming para Europa, se observa a un grupo de orcas que está practicando una técnica de caza que utilizan para ahogar a ballenas azules (Balaenoptera musculus), el mamífero más grande del mundo.

En la práctica, una de las orcas se presta para hacer el rol de ballena azul. La manada, en una acción coordinada, la ataca haciendo que su cabeza se aleje de la superficie y rodeándola para que no escape.

Después, muestran a la misma manada aplicando su técnica de caza con una ballena azul. El objetivo de rodearla y sumergirla es que su espiráculo no vaya a la superficie. Como las ballenas son mamíferos, necesitan oxígeno para mantenerse con vida. Al no poder salir a la superficie, las ballenas se ahogan, consiguiendo una enorme cantidad de alimento. De acuerdo con Live Science, en el vídeo emitido por BBC no es claro si logran el objetivo de matar a la ballena, pero sí aplican la técnica que practicaron con anticipación.

Esta secuencia hizo parte de la serie porque se trata de orcas adultas enseñando a sus crías como cazar. El objetivo de Parenthood es mostrar la maternidad en la naturaleza, desde los cuidados que para los humanos parecerían más enternecedores, hasta los más despiadados en medio de la lucha por la supervivencia.

