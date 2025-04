“Ser hija de la montaña”: historias de mujeres que cuidan los glaciares de El Cocuy

Mujeres en la Sierra Nevada de El Cocuy durante el monitoreo participativo liderado por Diana Díaz. Foto: Imagen del IDEAM intervenida por Viviana Velásquez.

Edilsa Ibáñez nació en Güicán de la Sierra, en Boyacá, pero se crio lejos de la cabecera municipal. Creció en la región conocida como “Tierra Adentro”, la cual, cuenta, queda a nueve horas del centro poblado. En su hogar no había luz eléctrica. Tampoco se veían cercas de alambre o de púas porque a su padre no le gustaban. “Decía que eso no debería existir en un lugar tan hermoso”, recuerda Ibáñez. “Nuestras únicas cercas eran los ríos, las montañas y la niebla”.

La numerosa familia, de 13 hijos, empezó a buscar nuevas oportunidades de vida y...