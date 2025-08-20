Las increíbles imágenes finalistas del concurso ‘Fotógrafo del año del océano’ 2025

“El concurso ‘Fotógrafo del año del océano’ es una celebración de nuestro hermoso planeta azul, así como una plataforma para destacar las numerosas dificultades a las que se enfrenta”, dicen los organizadores de esta competencia, que recientemente anunció a los finalistas de sus siete categorías.

Los ganadores de esta edición, serán anunciados por la revista Oceanographic Magazine y la marca de relojes de lujo Blancpain el próximo 18 de septiembre.

Aquí puede ver todas las imágenes finalistas.

