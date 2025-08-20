No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las increíbles imágenes finalistas del concurso ‘Fotógrafo del año del océano’ 2025

Uno de los concursos de fotografía de naturaleza más importantes del mundo presentó las imágenes finalistas de la edición de este año.

Redacción Ambiente
20 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Un acuarista maneja un frasco de vidrio para mostrar un embrión de tiburón leopardo del Indo-Pacífico (Stegostoma tigrinum) al que se le ha retirado la cápsula protectora del huevo para un experimento de cría en el marco de un programa de reproducción de tiburones en Aquaria Phuket, uno de los acuarios más grandes de Tailandia gestionado por el sector privado, provincia de Phuket, Tailandia.
Foto: Sirachai Arunrugstichai

“El concurso ‘Fotógrafo del año del océano’ es una celebración de nuestro hermoso planeta azul, así como una plataforma para destacar las numerosas dificultades a las que se enfrenta”, dicen los organizadores de esta competencia, que recientemente anunció a los finalistas de sus siete categorías.

Los ganadores de esta edición, serán anunciados por la revista Oceanographic Magazine y la marca de relojes de lujo Blancpain el próximo 18 de septiembre.

Aquí puede ver todas las imágenes finalistas.

Por Redacción Ambiente

