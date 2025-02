Las mordeduras de tiburón en todo el mundo bajaron drásticamente en 2024

Florida, un estado ubicado al sureste de Estados Unidos, con costas en el océano Atlántico al este y en el golfo de México al oeste, tuvo un total de 14 mordeduras. Foto: Cortesía Visit Florida

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 2024 fue un año “excepcionalmente tranquilo” en lo que respecta a mordeduras de tiburón. En todo el mundo, solo hubo 47 ataques no provocados, 22 menos que el año anterior y muy por debajo del promedio de los últimos 10 años de 70 mordeduras.

El Archivo Internacional de Ataques de Tiburón, que depende del Museo de Historia Natural de Florida (EE.UU.), presentó este martes los datos sobre lo que se consideran mordeduras no provocadas, definidas como incidentes en los que una persona no inicia el contacto con un tiburón. Los casos en los que una persona inicia el contacto intencional o involuntariamente, incluida la pesca submarina y la liberación de tiburones de redes o anzuelos, no se incluyen en el informe.

Las mordeduras de tiburón se clasifican generalmente en dos grandes categorías principales: mordeduras no provocadas y mordeduras provocadas. Esta diferenciación es muy importante para comprender el comportamiento de estos animales y las circunstancias en las que ocurren los incidentes.

Las mordeduras no provocadas son aquellas en las que un tiburón muerde a una persona sin que esta haya generado ningún tipo de interacción previa con el animal. Estos ataques suceden en el hábitat natural del tiburón y sin que haya una acción humana que desencadene la mordedura. Generalmente, estos incidentes ocurren cuando el tiburón confunde a una persona con una de sus presas habituales o cuando reacciona de manera instintiva ante un estímulo desconocido.

Por otro lado, las mordeduras provocadas ocurren cuando una persona inicia algún tipo de contacto con el tiburón, lo que puede generar una respuesta defensiva del animal. Esto incluye situaciones en las que los buceadores intentan tocar o acosar a los tiburones, pescadores submarinos que tienen contacto cercano con ellos, o personas que intentan alimentarlos intencionalmente. También se consideran provocadas aquellas mordeduras que ocurren cuando un tiburón es manipulado, por ejemplo, al ser desenganchado de un anzuelo o retirado de una red de pesca.

“Nos interesan los patrones naturales de comportamiento de los tiburones para poder entender por qué a veces estos animales muerden a la gente. Cualquier señal o atributo que modifique el comportamiento natural de un animal es algo que nosotros, como científicos, queremos excluir”, dijo Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, citado por esa entidad.

Estados Unidos ha registrado sistemáticamente el mayor número de mordeduras no provocadas, una tendencia que se mantuvo el año pasado con un total de 29 incidentes denunciados. Un ataque de una especie desconocida de tiburón en la costa noroeste de Oahu, Hawái, resultó en la única muerte no provocada en el país nortamericano. Florida, un estado ubicado al sureste de Estados Unidos, con costas en el océano Atlántico al este y en el golfo de México al oeste, tuvo un total de 14 mordeduras, más que cualquier otro estado. De ellas, ocho ocurrieron en el condado de Volusia, que ostenta el título de capital mundial de mordeduras de tiburón.

Aunque no está confirmado, el informe señala que muchas de estas mordeduras probablemente fueron de tiburones de puntas negras , cuyas zonas de reproducción se extienden a lo largo de la costa noreste de Florida. “Muchos de los tiburones de esta zona son jóvenes y aún no han desarrollado por completo la capacidad de distinguir entre los humanos y sus presas naturales, que incluyen peces, mantarrayas y otros tiburones”, se lee en el comunicado del organismo.

Australia es el segundo país con mayor número de mordeduras, con 9 incidentes reportados. En otros diez países se produjeron mordeduras aisladas, incluida una en el mar Rojo frente a la costa de Egipto en la que, según se informa, murió un hombre que nadaba fuera de la zona de seguridad designada. Otros países como Belice, Trinidad y Tobago, Bahamas, Maldivas, Mozambique, Polinesia Francesa, Tailandia y las Islas Turcas y Caicos, reportaron casos aislados.

La mayoría de las mordeduras no provocadas se produjeron en nadadores y personas que se desplazaban por el agua , con un 50% de los casos. Los surfistas representaron el 34% y los buceadores con esnórquel o apnea representaron el 8%. El riesgo de ser mordido por un tiburón es extremadamente bajo. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón (ISAF, por sus siglas en inglés), la probabilidad de sufrir un ataque no provocado es menor que la de ser alcanzado por un rayo.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜