Las recomendaciones para observar ballenas con responsabilidad en el Pacífico colombiano

Imagen de referencia. Las ballenas jorobadas llegan al Pacífico para aparearse y dar a luz a sus crías. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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Inició la temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) emitió un comunicado con las recomendaciones para hacer esta actividad con responsabilidad.

Las ballenas llegan a las aguas del océano Pacífico en el país tras viajar miles de kilómetros desde el hemisferio sur, en busca de aguas más tranquilas y cálidas para poder aparearse y dar a luz a sus crías.

“Este fenómeno natural representa una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza en el departamento, promoviendo experiencias que contribuyan a la educación ambiental y al desarrollo sostenible de las comunidades costeras. Sin embargo, también implica un compromiso colectivo para garantizar que la presencia humana no altere el comportamiento, ni ponga en riesgo la integridad de estos mamíferos marinos”, señaló la corporación en un comunicado.

Las playas del Pacífico reciben miles de visitantes que esperan lograr el avistamiento de uno de estos gigantes marinos. Pero hay varios cuidados que se deben tener para hacer esta actividad.

En primer lugar, la autoridad ambiental de uno de los departamentos de la región recomienda que los avistamientos se hagan únicamente con operadores turísticos autorizados, ya que sobre estos se vigila el cumplimiento de las normativas ambientales para hacerlo.

“Entre las principales recomendaciones, se encuentran: conservar mínimo 100 metros de distancia, mantener una velocidad máxima de 5 nudos (9 km/h) durante la aproximación, acercarse por la parte posterior de las ballenas, en un ángulo de 45 grados; no bloquear su trayectoria, evitar perseguirlas o rodearlas, y respetar los tiempos de observación, que no deben superar los 30 minutos, cuando haya una sola embarcación, o los 15 minutos, si coinciden varias”, aseguran.

Además, piden que no haya más de tres embarcaciones en simultánea observando a un grupo de ballenas, buscando reducir el estrés que la presencia humana puede causar en estos animales.

“Las ballenas jorobadas son una especie emblemática del Pacífico colombiano y su llegada nos recuerda la importancia de conservar nuestros ecosistemas marinos. Cada visitante, operador turístico y navegante tiene un papel fundamental para garantizar que esta temporada se desarrolle de manera responsable, protegiendo tanto a las ballenas como a su hábitat”, dijo Yamile Perdomo, administradora de recursos marinos de la CVC, en el comunicado.

Finalmente, la corporación hizo un llamado a cumplir las normativas ambientales dispuestas para el avistamiento de ballenas y a realizar esta actividad con responsabilidad, protegiendo a la fauna marina y a uno de los atractivos turísticos de la región.

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