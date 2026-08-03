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Lo que nos cuenta el ADN ambiental sobre los ecosistemas “huérfanos” de Colombia

Tras tomar muestras de ADN ambiental durante cinco años en 21 cuevas del país, un grupo de científicos publicó el estudio más completo que se haya hecho con esta técnica en Colombia y Sudamérica para describir la biodiversidad de los ecosistemas subterráneos.

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César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
04 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Río subterráneo en El Peñón, Santander.
Río subterráneo en El Peñón, Santander.
Foto: Felipe Villegas - Instituto Humboldt

La primera vez que el biólogo Carlos Lasso usó la técnica del ADN ambiental (ADNe) concluyó que no servía para nada. El investigador del Instituto Humboldt se encontraba en un río en los Andes colombianos y los resultados de unas muestras de material que había recolectado, y que permiten conocer qué animales habitan o se encuentran en un hábitat a partir de material genético (como células, piel o excrementos) que liberan, le arrojaban que allí se encontraba una sardina del Pacífico.

“¡Dios mío! ¿Cómo que una sardina del Pacífico si estoy...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

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