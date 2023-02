Los ganadores del concurso “Fotógrafo submarino de 2023″

Esta imagen muestra a un delfín del río Amazonas. Kat Zhou, la fotógrafa, contó que: "Existe una leyenda entre los lugareños según la cual los delfines de río, o 'botos', pueden transformarse en apuestos hombres conocidos como 'boto encantado' para seducir a las mujeres". "Aunque no fui testigo de la transformación, estos bellos mamíferos me encantaron de otra manera. Después de ver cómo los botos sacaban a veces el pico por encima del agua, quise hacer una toma partida al atardecer. Aunque el agua estaba tan oscura que disparaba a ciegas, este delfín me regaló una pose y una sonrisa perfectas".

Foto: Kat Zhou