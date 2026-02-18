Los manglares colombianos, cada vez más afectados por la basura

Los manglares en Colombia cubren aproximadamente 290.000 hectáreas a lo largo de las cosas del Caribe (28 %) y del Pacifico (72 %). Foto: Lina Botero

De los manglares sabemos muchas cosas: que son ecosistemas conocidos como “guarderías de peces”, porque sirven de refugio y zona de alimentación para cientos de especies, especialmente de peces y camarones; que almacenan cinco veces más carbono que los bosques tropicales terrestres, lo cual es clave en la lucha contra el cambio climático; o que actúan como una barrera ante eventos extremos como los tsunamis. Aunque la lista es mucho más larga, hay algo que apenas estamos descubriendo: las ramas y raíces de los árboles que conforman los...