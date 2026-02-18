Home

Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los manglares colombianos, cada vez más afectados por la basura

Plásticos, vidrios, metales y demás desechos están quedando atrapados en los manglares, lugares donde habitan cientos de especies claves para las comunidades costeras. La falta de servicios básicos es una de las causas detrás de esta problemática.

Daniela Bueno
18 de febrero de 2026 - 05:17 p. m.
Los manglares en Colombia cubren aproximadamente 290.000 hectáreas a lo largo de las cosas del Caribe (28 %) y del Pacifico (72 %).
Foto: Lina Botero

De los manglares sabemos muchas cosas: que son ecosistemas conocidos como “guarderías de peces”, porque sirven de refugio y zona de alimentación para cientos de especies, especialmente de peces y camarones; que almacenan cinco veces más carbono que los bosques tropicales terrestres, lo cual es clave en la lucha contra el cambio climático; o que actúan como una barrera ante eventos extremos como los tsunamis. Aunque la lista es mucho más larga, hay algo que apenas estamos descubriendo: las ramas y raíces de los árboles que conforman los...

Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
