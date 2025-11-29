Malpelo alberga uno de los refugios globales más importantes para los tiburones

El tiburón de Galápagos se encuentra en todo el mundo, pero fue descubierto por primera vez en la Reserva Marina de Galápagos. Foto: Pelayo Salinas de León / CDF

“El Pacífico Este Tropical (PTO) es uno de los mayores hotspots de tiburones del mundo”. Así resume Simon McKinley, ecólogo que ha dedicado buena parte de su vida a observar tiburones y grandes peces depredadores, las conclusiones de uno de los estudios más completos que se han hecho sobre estos animales en la región. En los resultados, publicados el 26 de noviembre en la revista PLOS One, McKinley y su equipo de científicos explican que,...