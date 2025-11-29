Logo El Espectador
Malpelo alberga uno de los refugios globales más importantes para los tiburones

Un grupo de científicos acaba de publicar uno de los estudios más completos sobre tiburones en el Pacífico Oriental Tropical, y sus resultados muestran un contraste inquietante. Aunque islas como Malpelo y Galápagos siguen siendo refugios excepcionales, las zonas costeras revelan un fuerte agotamiento de sus poblaciones, incluso dentro de áreas protegidas.

Paula Casas Mogollón
29 de noviembre de 2025 - 01:54 p. m.
El tiburón de Galápagos se encuentra en todo el mundo, pero fue descubierto por primera vez en la Reserva Marina de Galápagos.
Foto: Pelayo Salinas de León / CDF

“El Pacífico Este Tropical (PTO) es uno de los mayores hotspots de tiburones del mundo”. Así resume Simon McKinley, ecólogo que ha dedicado buena parte de su vida a observar tiburones y grandes peces depredadores, las conclusiones de uno de los estudios más completos que se han hecho sobre estos animales en la región. En los resultados, publicados el 26 de noviembre en la revista PLOS One, McKinley y su equipo de científicos explican que,...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
