Murió en el Pacífico colombiano un cachalote que estaba enredado en una malla

La comunidad informó que este cachalote había sido encontrado recientemente en el sector de Punta Diego. Foto: CODECHOCÓ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas, en redes sociales ha circulado una serie de videos en los que se ve a un cachalote (Physeter macrocephalus) atrapado en una malla, en una playa ubicada en Zona Cuevita, en Bahía Solano, en el Pacífico colombiano. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el ejemplar falleció.

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ), por medio de un comunicado, informó que este caso fue reportado el pasado 10 de marzo por los pescadores de la zona, quienes emitieron una primera alerta.

CODECHOCÓ, una vez recibió el llamado, activó el protocolo de atención que está establecido para casos de enmallamientos y varamientos de fauna marina del Pacífico norte. El primer paso, explicó la entidad, fue movilizar a un equipo interinstitucional hacia el área reportada.

Este equipo estaba compuesto por integrantes de la Armada Nacional de Colombia, el Parque Nacional Natural Utría, autoridades locales, pescadores, operadores turísticos y organizaciones ambientales. Tras varias horas de búsqueda, el grupo ubicó al animal frente a una zona conocida como Playa Cuevita.

“Se evidenció que el individuo presentaba signos de agotamiento, dificultad para nadar y desorientación, debido a que una red de pesca tipo trasmallo se encontraba enredada en la zona de la boca, la aleta pectoral izquierda y la aleta caudal”, detalló la entidad en el comunicado.

El equipo, tras una serie de maniobras, consiguió cortar y retirar la malla, logrando quitar el material de pesca que rodeaba el cuerpo del animal. Sin embargo, por las complejas situaciones climáticas y el estado de debilidad del cetáceo, el individuo terminó varándose en la zona de Cuevita, donde murió.

La entidad detalló que los análisis preliminares del caso mostraron que se trataba de una malla multifilamento tipo trancador, que es conocida por ser la que se reporta con mayor frecuencia en casos de enmallamiento de fauna marina en el Pacífico chocoano y que es usada generalmente para la pesca ilegal.

Arnold Rincón López, director general de la autoridad ambiental del Chocó, dijo que “este lamentable hecho nos recuerda la necesidad de reforzar las acciones de control y vigilancia frente al uso de artes de pesca que pueden afectar gravemente a la megafauna marina”.

Cabe recordar que el cachalote es una especie que se encuentra principalmente en mares tropicales y templados. En la actualidad, está catalogada como vulnerable (VU) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜