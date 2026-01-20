Logo El Espectador
Ambiente
Blog El Río
Ni los rincones más “vírgenes” del Caribe escapan a los plásticos en Colombia

Un nuevo estudio de la Universidad del Atlántico revela cómo ocho islas y playas del Caribe colombiano se encuentran repletas de plásticos y otras basuras, a pesar de no contar con presencia humana. Uno de los datos que destaca la investigación es que cerca del 4 % de los residuos hallados provienen de otros países del mundo.

Fernán Fortich
20 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Cerca del 97 % de las basuras provienen de Colombia, incluso de departamentos del interior, como Huila y Tolima.
Foto: Nelson Rangel-Buitrago

Isla Arena, a unos 70 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena, es un islote remoto en la costa caribe colombiana. Como explica Nelson Rangel-Buitrago, investigador de la Universidad del Atlántico, no es más grande que una cancha de fútbol. Tiene un área de apenas 4.122 metros cuadrados, frente a los 7.350 metros cuadrados de una cancha como la del Metropolitano de Barranquilla, y un perímetro de 378 metros.

En una investigación...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
PremiumEE

 

