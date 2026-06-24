“No hay alerta de tsunami para la costa Caribe colombiana”: UNGRD tras sismo en Venezuela

Autoridades de países del Caribe monitorean activamente los efectos del sismo. Foto: María Alejandra Castaño

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que no hay amenaza de tsunami para la costa Caribe tras el sismo registrado hace pocos minutos en Venezuela.

“De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar) no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia por el sismo que se presentó en la costa de Venezuela”, dijo la entidad mediante un comunicado.

El sismo se reportó en la costa venezolana, cerca de Maracay, y tuvo una magnitud de 7,1, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. El evento se registró a las 5:04 p.m., hora de Colombia, y fue superficial, por lo que sus efectos se sintieron fuertemente cerca del epicentro.

Según los reportes ciudadanos allegados al Servicio Geológico Colombiano, el sismo se sintió fuertemente en Colombia en ciudades como Medellín, Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga. Hasta el momento de publicación de esta nota no se han reportado daños en los lugares en donde se registró.

En redes sociales también se han presentado reportes de usuarios desde Caracas, capital de Venezuela, en donde el sismo se sintió con fuerza.

A pesar de la intensidad del evento, la Dimar ya descartó que haya amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana. Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantendrán actualizadas las alertas y medidas preventivas que se requieran ante este sismo.

Autoridades de México y otros países del Caribe también están monitoreando activamente los efectos del sismo, como medida preventiva ante una posible alerta de tsunami.

El temblor también se sintió en Curazao y Aruba, islas que se encuentran cerca de la costa venezolana en la que fue el epicentro. Aunque en redes sociales se reportan daños en algunas partes de Venezuela, como en Caracas, aún no se conoce un balance oficial por parte de las autoridades. En Colombia no se han reportado daños.

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