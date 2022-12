‘Océano’ solo se menciona dos veces en el borrador del acuerdo de la COP15

Los participantes hablan junto a una imagen de una ballena durante la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15) en Montreal. Foto: Andrej Ivanov - AFP

Faltan pocos días para que finalice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15) que se está llevando a cabo desde el 7 de diciembre en Montreal (Canadá). Allí, representantes de 196 países tendrán que acordar un conjunto de nuevas metas para los siguientes siete años, con el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad mundial. (Puede leer: Ir al espacio para conocer el 90 % del agua superficial de la Tierra)

El texto, que deberá estar listo para el 19 de diciembre, es considerado por muchos expertos a nivel mundial como el acuerdo ambiental más importante desde el Acuerdo de París, que se firmó en 2015 con el objetivo de reducir las emisiones para que la temperatura del planeta no aumente por encima de los 2ºC (ojalá 1,5ºC) para finales de siglo.

Mientras las discusiones sobre el texto final avanzan, un grupo de científicos advierten que la palabra ‘océano’ apenas se menciona dos veces en las más de 5.000 palabras que tienen las 10 páginas del último acuerdo de trabajo. Esto, según afirma, sería una muestra evidente de lo poco comprometidos que están algunos países con la conservación de la biodiversidad marina. (Le puede interesar: Moon, la ballena que nadó por más de 5.000 kilómetros con su espalda rota)

Uno de los aspectos que más preocupa a investigadores como Simon Cripps, director ejecutivo de conservación marina de Wildlife Conservation Society (WCS), es el peligro que corre la meta del 30x30. A grandes rasgos, lo que se busca con este compromiso es que, para 2030, el 30 % de la Tierra esté protegida, tanto un 30 % de áreas terrestres como otro 30 % de áreas marinas.

El problema, según le dijo Cripps a The Guardian, tiene que ver con que países como China, Rusia, Islandia y Argentina, estarían buscando que el porcentaje de áreas marinas protegidas a 2030 no sea del 30 %, sino tan solo del 10 %. (También puede leer: Elvira Alvarado, una vida dedicada a salvar a los corales)

“Ya estamos en el 7 % de protección, de la que el 3,5 % se gestiona de forma efectiva, y los tiburones se están desmoronando, las pesquerías sufren una sobrepesca masiva y los arrecifes de coral están al borde del colapso. Así que está claro que un objetivo del 10 % no funciona”, le dijo al diario británico Cripps.

Otro asunto relacionado con esta meta, que aún no es claro para Cripps y otros investigadores, apunta a las áreas que son objeto de protección. Todavía no se sabe si el 30 % de esa protección será para cada país o a nivel globla. Para el biólogo marino y oceanógrafo, determinar con precisión este aspecto es fundamental. En caso de que los países se decanten por la segunda opción, el experto advierte que puede no servir en nada para conservar la biodiversidad marina, pues la alta mar es un “territorio de nadie”, como se ha advertido anteriormente. (Puede interesarle: Los 144.510 km2 de biodiversidad marina colombiana que acaban de ser reconocidos)

Mientras tanto, Enric Sala, explorador de National Geographic, aseguró al respecto que “el 30% no es el objetivo: es un hito. Los estudios demuestran que necesitamos algo más cercano a la mitad del océano si queremos evitar el colapso de nuestro sistema de soporte vital durante nuestra vida. Pero es en el 70% desprotegido donde realmente hay que hacer un uso más responsable de nuestros recursos, para dejar que ese 30% ayude a regenerar el resto del océano”.