Piden prevención a bañistas y comunidades por oleaje en el Caribe y el Pacífico

El Pacífico norte colombiano y el Caribe central colombiano son dos de las zonas con mayor altura de olas y velocidad de vientos. Foto: Cortesía

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Los vientos y el oleaje en el Caribe y el Pacífico colombianos están presentando valores por encima de lo que es habitual para esta época del año. Por eso, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió alertas preventivas en algunas zonas costeras.

Según la entidad, en el Caribe oriental, hacia la península de La Guajira, se presentan velocidades de vientos de entre 16 y 20 nudos y alturas de ola que pueden alcanzar los 2,1 metros. Esto implica que para esta zona hay alerta amarilla.

En el Caribe occidental, hacia el golfo de Urabá, también se presenta alerta amarilla, debida a vientos con velocidades de entre 15 y 20 nudos, y olas de hasta 2,5 metros.

Para el Caribe central la alerta no es amarilla, sino naranja, debido a condiciones de mayor precaución. Allí los vientos pueden alcanzar velocidades de 30 nudos y el oleaje estaría entre 2,3 metros y 3 metros de altura.

Para el Pacífico norte, central y sur, la alerta amarilla por condiciones similares. Los vientos estarían entre 4 y 20 nudos, siendo los más fuertes en la zona norte. El oleaje, por su parte, alcanzaría los 1,6 metros.

Este tipo de alertas por parte del Ideam son preventivas. La indicación para los bañistas y habitantes costeros es mantener un monitoreo constante de la evolución de este fenómeno, con el fin de prevenir accidentes y emergencias ocasionadas ante una elevación en la marea, la velocidad de los vientos y el oleaje.

Además de seguir las recomendaciones de las autoridades locales, también se hace un llamado a las embarcaciones pequeña a consultar siempre con la capitanía de puerto si las condiciones son adecuadas para zarpar.

El Ideam, las autoridades nacionales y regionales estarán atentas a las condiciones meteorológicas que se presenten durante los próximos días, para mantener la vigilancia sobre el estado de alerta.

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