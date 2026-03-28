Por primera vez, se documenta en video a cachalotes ayudando en un parto en el océano

Un grupo de cachalotes, entre los que hay algunos que no son parientes, trabajan para mantener a flote a una cría recién nacida en las horas posteriores a su nacimiento. /Proyecto CETI Foto: Proyecto CETI

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El Proyecto CETI (Iniciativa de Traducción de Cetáceos) anunció la publicación de dos estudios científicos que presentan la documentación que describen como la más completa jamás registrada sobre el nacimiento de un cachalote y la primera evidencia de asistencia cooperativa en el parto entre animales no primates.

La primera investigación se publica en Science y describe el nacimiento de una cría en pleno océano. Esto es difícil de reportar porque los cachalotes (Physeter macrocephalus) son un tipo de ballena conocida por su inteligencia y su vida social compleja. Debido a que viven en mar abierto y pasan mucho tiempo bajo el agua, estudiar su comportamiento en detalle ha sido históricamente difícil.

Para hacerlo, utilizaron drones de alta resolución y herramientas avanzadas de análisis, lo que les permitió seguir con precisión lo que hacía cada individuo de un grupo. Lo que encontraron fue sorprendente: durante el parto, varias hembras se acercaron para ayudar a la madre. No solo participaron familiares cercanos, sino también otras hembras menos emparentadas e incluso de distintos grupos sociales.

Después del nacimiento, el comportamiento colectivo continuó, dicen los autores. Los miembros del grupo se coordinaron para ayudar a la cría a salir a la superficie y respirar, turnándose en una especie de esfuerzo conjunto. Es decir, no fue una acción individual, sino una respuesta organizada de todo el grupo.

Este tipo de “parto asistido” es especialmente llamativo, dicen los autores en su investigación porque, hasta ahora, solo se había documentado claramente en primates, incluidos los humanos. Por eso, agregan, el hallazgo sugiere que los cachalotes tienen un nivel de cooperación social más complejo de lo que se pensaba, capaz de superar incluso las barreras de parentesco.

La segunda investigación, publicada en Scientific Reports de Nature, profundiza en ese mismo evento con un nivel de detalle que los autores creen no tiene precedentes. Los científicos documentaron el parto completo, que duró cerca de 34 minutos, y confirmaron que los 11 miembros del grupo participaron activamente en el proceso. A través de grabaciones submarinas, imágenes aéreas y observaciones directas, identificaron que los cachalotes no solo cooperaron físicamente, sino que también coordinaron sus acciones mediante cambios en sus vocalizaciones.

Durante momentos clave, por ejemplo, como durante el inicio del parto o la aparición de otros cetáceos en la zona, el grupo modificó sus patrones de comunicación, lo que sugiere que el nacimiento no es solo un evento biológico, sino también social y comunicativo. Además, los investigadores observaron cómo varios individuos ayudaban a mantener a la cría cerca de la superficie, facilitando sus primeras respiraciones, un comportamiento crucial para su supervivencia.

“Estos hallazgos transforman radicalmente nuestra comprensión de la sociedad de las ballenas”, afirmó David Gruber, explorador de National Geographic, fundador y presidente del Proyecto CETI y profesor de biología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, citado en una nota de prensa. “Lo que observamos es un cuidado social profundamente coordinado durante uno de los momentos más vulnerables de la vida”. La investigación fue posible gracias a décadas de trabajo liderado por Shane Gero, explorador de National Geographic, responsable de biología del Proyecto CETI y fundador del Proyecto Cachalote de Dominica. La madre que estaba dando a luz, conocida por los investigadores desde 2005 como Rounder de la Unidad A, fue observada junto a su madre, Lady Oracle, y su hija, Accra, lo que marcó la presencia de tres generaciones de hembras participando en el evento.

“Esta es la visión más detallada que hemos tenido de uno de los momentos más importantes en la vida de una ballena”, dijo en la misma nota Shane Gero, líder de biología del Proyecto CETI, científico residente en la Universidad de Carleton y explorador de National Geographic. “Gracias a que esta unidad familiar ha sido estudiada durante décadas, pudimos observar qué hacía la abuela, cómo actuaba la nueva hermana mayor y cómo cada una ayudaba a la madre y a la recién nacida, situando este raro nacimiento dentro de un profundo contexto social y conductual”.

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