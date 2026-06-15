Sismo de magnitud 7,8 en Filipinas: las devastadoras consecuencias para la vida marina

AME1325. BANGKOK (TAILANDIA), 14/06/2026.- Fotografía cedida por el Departamento filipino de Medioambiente y Recursos Naturales. Una larga pradera de coral de la costa de Pangyan, en el sur de Filipinas, quedó en la superficie a raíz de que un terremoto de magnitud 7,8 elevara el lecho marino hasta dos metros e hiciera retroceder unos 200 metros el litoral. EFE/ Departamento Filipino de Medioambiente y Recursos Naturales Foto: EFE - Departamento filipino de Medioambiente y Recursos Naturales

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A una semana del sismo que sacudió el sur de Filipinas, en aguas cercanas a la provincia costera de Sarangani, las autoridades de ese país han dado a conocer más detalles de las consecuencias que esto ha dejado para la vida marina.

El evento ocurrió sobre las 07:37 a.m. (hora local) a 32 kilómetros de la costa y a una profundidad estimada de 33 kilómetros. Los sismos a profundidades relativamente superficiales suelen sentirse con más fuerza cerca del lugar en el que ocurren, como ha explicado el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

“Con base en la ubicación del terremoto, el mecanismo focal y la distribución de réplicas, el terremoto puede atribuirse a la subducción a lo largo de la Fosa de Cotabato”, dijo el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología en un comunicado la semana pasada.

De acuerdo con información del Gobierno de ese país, hay reportes de avance de la línea de costa de hasta 200 metros. Además, ya hay reportes de 65 personas fallecidas y de 36 personas aún desaparecidas. Edificios, calles y viviendas también se vieron afectadas.

Pero las consecuencias no las sufrieron únicamente las personas. Los ecosistemas marinos también sufrieron la ocurrencia del devastador sismo de magnitud 7,8, especialmente en el santuario marino de la costa de Pangyan.

El sismo, de acuerdo con información que el Departamento de Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas ha entregado a diferentes agencias de prensa, ocasionó un fenómeno conocido como elevación costera, que sería de hasta dos metros.

En otras palabras, una parte de lo que antes era lecho marino quedó expuesta tras el sismo. Allí se encuentra un importante ecosistema coralino, que es clave para el equilibrio de la vida marina, pues sirve como hogar para diferentes especies de fauna y flora. Su exposición causaría la muerte de los corales y de las especies asociadas a este ecosistema.

El sismo afectó a más de 700.000 personas en Filipinas y aún no se ha terminado de estimar la magnitud de sus consecuencias. Mientras tanto, los organismos de atención a desastres de ese país continúan en busca de las personas desaparecidas y tomando medidas frente a los daños ocasionados.

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