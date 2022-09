Tortugas no pueden anidar en las playas de Bahía Solano por culpa de redes de pesca

Al quedar atrapadas en las redes de pesca, las tortugas no pueden salir a respirar, algo que requieren por lo menos cada dos horas. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

La Fundación Natura alertó que desde el 2 de septiembre las tortugas no han podido llegar a la Playa La Cuevita (Bahía Solano), el sitio de anidación más importante, por culpa de trasmallos o grandes redes de pesca que se dejan en el agua por varias horas e incluso noches, en donde quedan atrapadas todas las especies (sin discriminación) que pasan por allí.

La Cuevita es una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal en el Parque Nacional Natural Utría. (Lea: ¿Cómo comemos los colombianos y qué tiene que ver eso con la crisis ambiental?)

Según Clara Solano, directora de la Fundación Natura, pescadores estarían colocando trasmallos “muy largos, localizados frente a la playa. Esto coincide con que tenemos el pico de entrada de tortugas y están dejando de entrar a anidar”. Al quedar atrapadas en las redes de pesca, no pueden salir a respirar, algo que hacen por lo menos cada dos horas.

Solano agrega que, pese a que esto no había pasado antes porque llevan “un proceso comunitario muy importante”, en este momento “no hay control ni visitas [de parte de Parques Nacionales Naturales] para que los pescadores sepan que no pueden colocar trasmallos”. (Lea: “Encontré un abandono de la institucionalidad ambiental”: ministra Susana Muhamad)

Hasta el momento, PNN no se ha manifestado al respecto y no se ha confirmado si los trasmallos corresponden a buques comerciales que no pueden ingresar a esta área de pesca artesanal.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜