Tras 16 años, Gobierno publica la actualización de la política nacional del agua

Imagen de referencia. La política plantea cuatro pilares para la planificación del uso y la conservación del agua hacia 2050. Foto: Saving the Amazon

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El Ministerio de Ambiente publicó la actualización de la Política Nacional del Agua, la normativa que regula el ordenamiento del territorio alrededor del agua y las competencias de las diferentes autoridades ambientales del país en este sentido. De acuerdo con la entidad, esta política incluye una planificación del agua hacia 2050.

“La nueva Política propone un cambio de enfoque: pasa de una gestión centrada exclusivamente en el recurso hídrico a una visión integral que reconoce el agua como un bien común y eje del ordenamiento del territorio. Con ello, busca fortalecer la gobernanza del agua para garantizar la integridad de los ecosistemas, conservar la biodiversidad, promover la sostenibilidad de los territorios y contribuir al desarrollo económico del país”, dijo el Minambiente en un comunicado.

La política está planteada en cuatro pilares: la gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del agua; la restauración de ecosistemas claves para el ciclo del agua; acceso, calidad y uso sostenible del agua; y el uso del agua alrededor del cambio climático.

Esta normativa se había actualizado por última vez hace 16 años y su nueva versión fue una de las promesas que el gobierno de Gustavo Petro plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo (PND). La actualización llega a pocos días de terminar su mandato y su implementación quedará en manos de Fabio Arjona, quien estará al frente de la cartera ambiental.

“La formulación de la Política Nacional del Agua fue el resultado de un amplio proceso participativo que reunió a más de 1.131 personas en más de 40 espacios territoriales y sectoriales, con la participación de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas; organizaciones sociales; acueductos comunitarios; mujeres y jóvenes; academia; institutos de investigación; cooperación internacional; organizaciones ambientales; gremios; empresas; entidades territoriales y autoridades del Sistema Nacional Ambiental”, dijo el Minambiente.

Además, de acuerdo con la entidad, durante los espacios de formulación de la política se respondieron más de 1.300 comentarios planteados por la ciudadanía frente al borrador inicial planteado por el gobierno.

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