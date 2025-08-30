Tras 50 años, redescubren a uno de los tiburones más raros del mundo

Tiburón vela (Gogolia filewoodi) redescubierto tras 50 años sin noticias. Foto: Extraído del estudio de Sagumai et. al. (2025)

En 1970, el científico L. W. Filewood capturó cerca de la desembocadura del río Gogol, en la bahía de Astrolabe, en el norte de Papúa Nueva Guinea, un individuo de tiburón que, con el tiempo, describiría como una nueva especie para la ciencia: el tiburón vela (Gogolia filewoodi).

Sin embargo, desde que Filewood lo capturó, no se volvió a tener registros de la especie. Entre 2010 y 2014, un grupo de científicos adelantó un estudio sobre los tiburones y las rayas de Papúa Nueva Guinea. Si bien, no encontraron rastros del tiburón vela, pero sí describieron seis nuevas especies para la ciencia.

La misma suerte corrió otro grupo de investigadores entre 2013 y 2017 en una nueva expedición por los mares de la isla del suroeste Pacífico, sin noticias del Gogolia filewoodi.

Años después, en una encuesta adelantada por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), varios pescadores locales reportaron haber pescado la especie durante esos años. La zona en la que aseguraban haber capturado a los tiburones coincidía con los registros que se tenían del único individuo conocido hasta la época, capturado 40 años antes por Filewood.

Con la ayuda de facilitadores comunitarios formados por WWF, se tomaron fotos de tres de los cinco ejemplares capturados desde 2020 hasta 2022. “Los cinco ejemplares de G. filewoodi fueron capturados cerca de la desembocadura del río Gogol, a una profundidad de 80 metros, por un pescador de la aldea de Bilbil que pescaba corvinas (Sciaenidae) con sedales manuales", explicaron recientemente los cuatro científicos encargados del redescubrimiento en un artículo publicado en la revista académica Fish Biology.

Además de resaltar la importancia de los pescadores artesanales en investigaciones donde las capacidades científicas no están tan desarrolladas, los científicos señalaron que “Gogolia es un género monotípico de la familia Triakidae y, por lo tanto, representa un linaje evolutivo único que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo y podría ser un importante ícono de la biodiversidad marina de Papúa Nueva Guinea".

A pesar de celebrar el redescubrimiento, los investigadores fueron enfáticos en que aún se carece de información fundamental sobre su ecología, ciclo biológico y distribución, por lo que en los próximos meses se estarán adelantando nuevas expediciones para recopilar más datos de la especie.

