Tras derretimiento de glaciar, hay riesgo de inundaciones récord en Alaska

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos llevan varios días preocupadas por el derretimiento de un enorme glaciar que se encuentra a 19 kilómetros de Juneau, capital de Alaska.

Se trata del glaciar Mendenhall, cuyo deshielo podría generar inundaciones sin precedentes en esa ciudad, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su sigla en inglés).

El glaciar ha estado represando cantidades importantes de agua que ahora están yendo a parar al río Mendenhall. El riesgo ha ido aumentando en lo últimos días a medida que ha incrementado el nivel del agua.

De acuerdo con los reportes del NWS, el nivel del río considerado como riesgo de inundación menor es de 2,7 metros, mientras que para grandes inundaciones es de 4,3 metros. En este momento, el río se encuentra en un nivel de 4,8 metros, cerca de superar su récord histórico de 4,87 m.

La predicción de la entidad es que el nivel del río alcanzará cerca de 5,1 metros durante la tarde de este miércoles, marcando un registro sin precedentes. Por este motivo, se ha recomendado a los habitantes de algunas zonas de Juneau que evacúen debido al riesgo de grandes inundaciones.

Información de la cadena internacional BBC indica que el gobernador de Alaska ya declaró desastre estatal debido al riesgo de “inundaciones catastróficas”.

Aunque hasta el momento no se han reportado inundaciones, el riesgo sigue creciendo y las autoridades han pedido a los habitantes de las zonas amenazadas no esperar, sino atender al llamado de evacuación inmediatamente.

Los llamados se han hecho durante los últimos días, pero se intensificaron la noche del martes, cuando se conoció la predicción de los niveles récord a los que llegará el río hoy.

