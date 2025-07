Un grupo de peces de la cuenca del río Magdalena es nuevo para la ciencia

La especie Magdalenichthys poira vive en la cuenca alta del Magdalena, en el departamento de Tolima. Foto: José Luis Londoño López

Hace un par de décadas, cuando se empezaron a publicar los primeros catálogos de peces del río Magdalena, hubo uno en particular que llamó la atención de la comunidad científica, pues se sospechaba que era una especie que nunca se había descrito. Ahora, más de 20 años después, varios investigadores lograron determinar que no solo se trata de un bagre que no conocíamos, sino que dieron con todo un conjunto de peces nuevo para la ciencia.

