Un individuo del pez más grande del mundo, el tiburón ballena, fue avistado en La Guajira

Imagen de referencia. La presencia de un individuo fue registrada en una plataforma que tiene Hocol en medio del mar, en jurisdicción del municipio de Manaure, en La Guajira. Foto: Wikimedia - Creative commons

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una gran sorpresa se llevaron un grupo de empleados de la empresa Hocol, que se encarga de explorar y explotar petróleo y gas, que se encontraban en una plataforma que tiene la filial de Ecopetrol en el mar, en jurisdicción del municipio de Manaure, en La Guajira.

“Miren, señores, ¡miren esa belleza! ¡Dios mío!“, dice uno de los empleados mientras graba con su celular el paso de un tiburón ballena (Rhincodon typus) por la plataforma. “Esto no se ve todos los días”, respondió un segundo hombre que también manifiesta su asombro al ver al pez más grande del mundo.

Con los casi 15 metros en promedio que alcanza, el tiburón ballena es el pez más grande del mundo y habita las aguas tropicales de todo el mundo. A pesar de su enorme tamaño, la especie es totalmente inofensiva para los humanos.

De esta especie en Colombia sabemos poco. Al Pacífico colombiano llega entre abril y mayo en busca de alimento. Justo en esta región, la fundación MarAdentro, junto a agencias de turismo locales, capitanes, pescadores artesanales y la comunidad, lidera desde 2021 el primer proyecto para identificar genéticamente, estudiar y conservar a esta especie.

Respecto al reciente avistamiento, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), recordó que “la importancia ecológica del tiburón ballena radica en su papel como regulador de la cadena trófica, ya que al ser este un filtrador consume animales pequeños. Además, es una especie sombrilla, lo que significa que al protegerla a ella se protege a las demás especies con las que comparte su hábitat”.

Samuel Santander Lanao Robles, director de la autoridad ambiental, celebró el avistamiento del tiburón ballena en jurisdicción de Corpoguajira y agregó que “denota el trabajo serio que venimos haciendo a través del grupo marino costero de la corporación, igualmente del grupo de educación ambiental a través de la implementación de la política intercultural de educación ambiental”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜