Fecha del lanzamiento del satélite que monitoreará el derretimiento de glaciares

El programa Copernicus de la Unión Europea ya tiene fecha para lanzar un nuevo satélite para observar la Tierra. Se trata del Sentinel-1D, que será el segundo artefacto en órbita encargado de monitorear el derretimiento de glaciares, los vertimientos de petróleo y otros aspectos ambientales.

La fecha de lanzamiento será el marte 4 de novimebre, según confirmó la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés). El satélite se unirá al Sentinel-1C, que cumple esta misma tarea desde diciembre de 2024. El objetivo al tener dos satélites será poder tener información disponible a cualquier hora del día y bajo condiciones climáticas adversas.

"Este servicio es vital para equipos de respuesta a desastres, agencias ambientales, autoridades marítimas, científicos del clima y otros usuarios que dependen de actualizaciones frecuentes de datos críticos. Tener dos satélites en funcionamiento simultáneamente es esencial para proporcionar datos oportunos y puede marcar una diferencia significativa entre una alerta tardía y una alerta temprana crucial", explica la ESA en un comunicado.

El lanzamiento se realizará desde el Puerto Espacial Europeo en Guyana Francesa. Durante las últimas semanas, el satélite ha estado cumpliendo con pruebas técnicas de funcionamiento para confirmar que se encuentra listo. Luego, será acoplado al cohete Ariane 6, que lo llevará a más de 600 kilómetros de la superficie de la Tierra para ubicarlo en órbita.

“Estas pruebas comenzaron con una presurización y una comprobación de fugas antes del arranque de la nave espacial. Posteriormente, se realizaron varias pruebas para evaluar el estado de la nave espacial y el correcto funcionamiento de todos los subsistemas”, añade la ESA.

El equipo de científicos a cargo de la misión ya está finalizando los detalles para terminar el montaje de la nave espacial que llevará el satélite. En las próximas semanas se hará la carga de combustible y se acoplará al punto de lanzamiento en el puerto.

¿Para qué sirve el satélite Sentinel-1D?

Los datos de la misión Sentinel-1 son claves, entre otras cosas, para hacerle seguimiento al deshielo de los glaciares en el mundo, el aumento del nivel del mar, deslizamientos de tierra y otros fenómenos que están ocurriendo a causa de la crisis climática.

Se espera que la información pueda ser utilizada en sistemas de alerta temprana, que ayuden a prevenir los impactos que tienen estos desastres en comunidades de zonas vulnerables, como las costas o las áreas montañosas.

