¡Buenas noticias! El águila real de montaña se reproduce en el Huila

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), autoridad ambiental del Huila, reportó un nuevo evento reproductivo del águila real de montaña (Spizaetus isidori). Se trata de una de las aves rapaces más imponentes y amenazadas de los Andes.

Con “evento reproductivo”, los científicos se refieren a la observación comprobada de una pareja de aves en proceso de cría, lo que incluye comportamientos como la construcción del nido, la incubación de los huevos o la alimentación de un polluelo. Estos registros suelen ser poco frecuentes y son de gran valor para la conservación, pues confirman que la especie aún encuentra condiciones adecuadas para reproducirse en su entorno natural, un indicador que es clave del estado de los ecosistemas andinos donde habita.

En este caso, los científicos confirmaron el avistamiento de una pareja con su polluelo en zona rural del municipio de Colombia, en el norte del departamento. Con este nuevo hallazgo, informa la CAM, se eleva a siete parejas, con nidos activos, el registro del águila real de montaña en el territorio huilense, consolidando al departamento como la región con más nidos activos de este animal en toda Colombia.

“Este reporte se realiza gracias al monitoreo de la comunidad que ha estado comprometida conservando el nido, que lleva activo cuatro años en el mismo punto y ha sacado cuatro polluelos, lo que ha permitido que el águila se establezca y siga sacando crías en ese sector” señaló Sebastián Betancourth, profesional del componente de ornitología CAM.

Eliseo Ortigoza y Rodrigo Cangrejo, dos habitantes del municipio de Colombia, identificaron el nuevo polluelo en primer lugar. Ambos vienen protegiendo la avifauna de la región.

Además de la nueva observación, la autoridad ambiental del Huila dio a conocer también que se han presentado registros de individuos adultos de águila real de montaña en otros 19 municipios de todo el departamento. “Todo esto gracias a los esfuerzos que realizan las comunidades, científicos, instituciones y organizaciones ambientales para conservar la biodiversidad presente en sus territorios”, señala la CAM.

“Cada vez son más personas las que se están sumando a conservar esta especie”, confirmó Betancourth, quien invitó a “toda la comunidad a que conozcan esta especie, a la cual se le llama también águila crestada o águila churuquera, indicadora de calidad de los ecosistemas y además una especie sombrilla, porque si la conservamos a ella, conservamos toda nuestra biodiversidad”.

