Cada persona podría inhalar hasta 68.000 microplásticos al día, según científicos

Imagen de referencia. Según el estudio, las concentraciones de microplásticos en interiores son mucho más altas que en exteriores. Esto preocupa, explican los autores, porque las personas pasan cerca del 90 % del tiempo bajo techo. Foto: NYT - TIM LENZEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo estudio científico advierte que cada persona podría inhalar hasta 68.000 partículas de microplástico al día, pequeñas lo suficiente como para entrar profundamente en los pulmones y viajar por el organismo. El hallazgo, publicado en la revista Plos One, abre una alerta sobre una ruta de exposición poco comprendida: el aire que se respira en espacios cerrados.

Los microplásticos son fragmentos diminutos que provienen tanto de la degradación de objetos plásticos más grandes como de partículas diseñadas de ese tamaño para productos de consumo. Se han encontrado en alimentos, agua e incluso en la sangre y la placenta humana. Ahora, esta investigación pone la lupa en otra fuente de exposición: la atmósfera de los espacios cerrados.

Según el estudio, las concentraciones de microplásticos en interiores son mucho más altas que en exteriores. Esto preocupa, explican los autores, porque las personas pasan cerca del 90 % del tiempo bajo techo. Allí, el plástico presente en ropa, alfombras, utensilios de cocina o muebles se degrada lentamente, liberando partículas que quedan suspendidas en el aire.

Aunque investigaciones anteriores habían identificado fragmentos más grandes en el aire, el riesgo principal está en los más diminutos, que miden entre 1 y 10 micrómetros (unas siete veces más delgados que un cabello humano). Estas partículas ligeras permanecen más tiempo suspendidas y tienen mayor capacidad de ingresar en lo profundo del sistema respiratorio.

Una vez inhaladas, pueden atravesar tejidos, llegar al torrente sanguíneo y distribuirse por el cuerpo. Entre los posibles efectos se cuentan inflamación crónica en los pulmones, un factor de riesgo para desarrollar cáncer, además de la exposición a sustancias químicas como bisfenoles, ftalatos y PFAS, presentes en muchos plásticos y con riesgos comprobados para la salud.

El equipo de investigación midió el aire en varios apartamentos y en cabinas de automóviles. Los resultados muestran que la concentración en los carros era casi cuatro veces mayor que en los hogares. El motivo es que se trata de un espacio más reducido, con ventilación deficiente y materiales plásticos abundantes: desde el tablero hasta los manubrios o las puertas.

En las viviendas, la cantidad de partículas dependía de la actividad humana. Acciones tan simples como caminar, sentarse o abrir una ventana bastaban para levantar microplásticos acumulados en las superficies.

Los investigadores advierten que es imposible eliminar por completo los microplásticos del aire, pero sí se pueden reducir las concentraciones. Entre las recomendaciones están disminuir el uso de productos plásticos en los hogares y preferir materiales como madera, metal o fibras naturales. También se sugiere usar sistemas de filtración HEPA, aspirar con regularidad y limpiar el polvo con frecuencia.

En los carros, el reto es mayor. Abrir las ventanas puede ayudar a ventilar, pero al mismo tiempo aumenta el ingreso de partículas externas, como las que se desprenden del desgaste de las llantas en las vías.

La investigación subraya que aún se desconocen los impactos completos de la inhalación de microplásticos en la salud humana. Lo claro, según sus autores, es que la exposición diaria es mucho más alta de lo que se pensaba. La inhalación, concluyen, puede ser una vía tan preocupante como la ingestión de partículas en alimentos o agua.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺